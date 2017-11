Mahátma Gandhi mondta azt, hogy egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven tükröződik abban, ahogy az állatokkal bánik. Amíg azonban sokan azt sem tudják, ki volt Gandhi, addig arra sem nagyon lehet számítani, hogy humánusan bánnak az állatokkal. Pedig ez az emberek felelőssége.



Nem emlékszem például arra, hogy bárkit is letöltendő börtönre ítéltek volna azért Magyarországon, mert brutálisan sanyargatott vagy megkínzott kutyákat, macskákat. Pedig erre már a törvények is lehetőséget adnának – és talán elrettentő ereje is lenne. Ott volt például az a fiatalember, aki telefonjával vette föl, ahogy élvezettel agyonver egy kölyökkutyát, miközben kommentálta is a történteket. Majd az egész szörnyűséget feltöltötte az internetre. Hatalmas botrány lett belőle – főként, mert egy kistelepülés polgármesterének a fiáról volt szó. De ő se megy börtönbe.



Szerencsére a média egyre többet foglalkozik az állatkínzásokkal, és az eddig egy vállrándítással elintézett ügyek egyre nagyobb port kavarnak.



Amikor olvastam a mártélyi „vadaspark" állatainak történetét, nem kavarodott föl ennyire a gyomrom, hiszen itt nem szándékos állatkínzásról van szó. De a felelőtlenség miatt vélhetően itt is jobb sorsra érdemes állatok pusztultak el – a területen talált csontok és koponyák legalábbis erre utalnak –, és több is oda lehet, ha a tulajdonos vagy a hatóságok nem tesznek ez ellen. Emberileg érthető, ha egy háromgyerekes anyukának nincs ideje a férje által tartott állatokról gondoskodni. Akkor viszont az a kérdés, miért nem adja el őket olyannak, aki képes erre. Mielőtt csak csont és bőr marad belőlük.



Kollégánknak azt mondta, lehet, hogy később jön majd rá, hogy neki ezt rendeznie kell, de rendezi. Remélhetőleg nem akkor, amikor az amúgy igencsak szívós szürke marha és a vadkecskék közé tartozó muflonok mind elpusztulnak.