Mintaprogramot alakítanak ki Hódmezővásárhelyen, az ország egyötödének problémájára keresnek megoldást. A panellakásokról van szó, amelyek egyébként a szakértők szerint statikailag rendben vannak, még évtizedekig állhatnak. Amivel komoly probléma van, az a gépészet: az elöregedett víz-, gáz- és fűtéscsövek. Az elektromos hálózatuk sem bírja a mai terhelést, amikor ezek a házak épültek, egy-egy háztartásban legfeljebb egy hűtő, egy mosógép és egy tévé volt az összes elektromos eszköz. Az már a korábbi panelprogramok során kiderült, hogy az új nyílászárókkal, a szigeteléssel spórolni tudnak az ott élők. Valószínűleg ugyanez lesz a helyzet, ha a fűtéscsöveket, a radiátorokat, a gázvezetékeket is lecserélik.



A lapunknak nyilatkozó építész szerint érdemes erkélyek beépítésében, tetőkertekben, lakások összenyitásában is gondolkodni, hogy élhetőbb, kényelmesebb, a 21. század követelményeinek méretben is megfelelőbb otthonokat alakíthassanak ki. Azt mindenki tudja, hogy a lakóközösségek önerőből ezt sosem fogják tudni finanszírozni, mert a szükséges átalakítások egy-egy lépcsőház esetében is vélhetően súlyos tízmilliókba kerülnek. Már a házak szigeteléséhez és a nyílászárócseréhez is állami és önkormányzati segítség kellett, a legtöbb helyen hitelt is felvettek a lakástulajdonosok.



Komoly bátorság olyan problémához nyúlni, ami ennyi embert érint és ami ennyibe kerül. Vásárhelyen sem örül mindenki, a mintaprogram alapjául kinézett épületből többen egyáltalán nem akarnak elköltözni. A tervezett komplex átalakítást azonban lakottan nem lehet végrehajtani. Nyilván lesznek még komoly viták, az azonban vitathatatlan, hogy valamit kezdeni kell a panelházakkal. Végtére is ott él az ország egyötöde.