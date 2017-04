Ideje volt, hogy végre az iskolai papírgyűjtéseket is államosítsák. Kicsit hanyagságnak is érzem a kormányzat részéről, hogy erre eddig még nem került sor, de hát a Soros-bérencek elleni küzdelem nyilván annyira lekötötte minden szellemi kapacitásukat, hogy emiatt nem jutott erre a területre elég figyelem. Még szerencse, hogy mostanra elkészült a törvénytervezet, ami kizárja a piaci szereplőket ebből a jövedelmező üzletágból. Hiszen komoly, milliárdos bizniszről van szó, amelynek bevételére bizonyára szükség van a brüsszeliták elleni harchoz. Vagy ki tudja, mihez.



Még korábban az iskolák és óvodák által összegyűjtött papírhulladékért versengett több, átvétellel foglalkozó cég is, amelyek közül az intézmények kiválaszthatták a legtöbbet fizetőt, most a hulladék és természetesen az ebből származó bevétel is az állami kukaholdinghoz kerülne. Ez az az állami vízfej, amelynek többek között a helyi hulladékkezelő szolgáltatók koordinálása és a szemétszámlák kiállítása lenne a dolga. Ami legalább egy éve nem sikerül nekik, miközben a szolgáltatók a csőd szélén lavíroznak.



Mivel a törvénytervezetből hiányzik bármiféle utalás arra, hogy a szorgos gyerekek, illetve iskoláik, óvodáik megkapnák a hulladék ellenértékét, joggal feltételezhető, hogy ennek búcsút inthetnek. Legjobb esetben kapnak mondjuk egy stadionnéző jutalomutat a felcsúti kisvasúton, amelynek ezzel máris emelkedne a kihasználtsága. Ezután az olcsóbb osztálykirándulás, a közös fagyizás és a szükséges taneszközök vásárlása helyett – a fák védelme mellett – majd az motiválja őket a gyűjtésben, hogy ők is hozzájárulhatnak a kormányzás költségeihez. Ami nemcsak a felnőttek, a gyerekek számára is örömet és boldogságot szerez.



Mi is lehetne ennél szebb ajándék a gyerekeknek?