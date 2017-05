Bekeményít a kereskedelem

Még kicsit ép a memóriám. Emlékezem arra a piaci esetre, amelyben egy „cukros" nénike egy darab narancsot vett volna, kómába hajló érzései miatt. A tisztelt eladó nem adott egy darabot, holott igencsak precízek ma már

a mérlegek. Berögzült szoci stílust követett a piacozó, hiszen a jó tőkés minden fillért megfog. Egy narancs ma már nem is filléres áru.



A napokban a Csörög rovatba telefonálónak nem engedték meg az eper válogatását, valószínűleg a „nyomkodás" okán. Itt picit igaza van az eladónak, mert kacifántos, lapát méretű tenyérrel, gyorsan rohadni küldhetünk egy-egy gyümölcsfélét.



A nemesítők szinte ehetetlen, befőzni lehetetlen gyümölcsféléket, zöldárukat nemesítettek ki évek alatt. Tipikus „anyagtakarékos" a nemesítési irány: nincs benne csak töredéknyi nemes anyag (például vitamin), de a portéka „nyomásállósága" az acélhoz közelít. Az ízek meg a hajdani, szatymazi paradicsomhoz úgy hasonlítanak, mint zöld dió a mézhez.



A relatív lezüllés a kapitalista szemlélet – nem mellőzhető – okán van így, hiszen „friss" árut látunk november és március között mindig.

Akik a mai érát választották, nem gondoltak a hátulütőkre? Arra sem, hogy üldözötteket is be kell fogadni!



Ki azaz oktondi, aki az ezért kivetett büntetést nem tudja elképzelni?



Mert az „én" szó, a „mi" hazánk, a „szabadságunk" sántasága nem jutott el a tudatig 1990-ben?



Sajnálom, hogy a szerényke stílusú gyermekemet erre a „kemény paradicsomos" rendszerre kell, hogy hagyjam. Hülye szülő lennék, ha például egy ketyerékkel agyoncsicsázott autó elkápráztatna egy pillanatra is! Hát még mennyire ingerel a hitvány „lelkű" paradicsom, eper!



Almásy (Werner) István, Szeged