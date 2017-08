Berlini emberünk

Például az: fájó pofon lehet az Orbán-rezsimnek, hogy az általuk sokat kárhoztatott hazai civil szféra iránti nemzetközi megbecsülés jeleként is egy magyar lett a Berlinben létrejött európai szabadságjogi unió – rövid nevén Liberties – vezetője. Dénes Balázzsal az élén nem épp könnyed témákkal foglalkozik majd az új szervezet.



Például a sajtószabadság és a média helyzetével, ami talán forróbb téma most idehaza, mint bármikor korábban. Nem mindegy, legalább mutatóba maradhat-e néhány olyan független újság, televízió és rádió, amely szabadon elláthatja házőrző feladatát, hangosan tud csaholni akkor is, ha a tűzhöz közel állók kilopják a szemünket.



Az Index Dénes Balázzsal készített tanulságos interjújából az is kiderült, a Liberties további témái is aktuálisak. Miközben másfél évtizede még naivan azt remélhettük, ezek a problémák a demokrácia „fejlődésével" önmaguktól megoldódnak majd Európában, nemhogy nem oldódtak meg, égetőbbek, mint korábban.



A megfigyelés és a magánélet védelme, a civil szervezetek jogainak ügye, valamint az Európai Unió általi jogvédelem – vagyis ha egy tagállamban rossz irányba mennek a dolgok, akkor az EU milyen hatékonysággal tud fellépni – nem csak a Nemzeti Együttműködés Rendszerében számítanak most heves vitákat gerjesztő kérdésnek. Vigyázó szemünket folyton Varsóra, Pozsonyra, Bukarestre vagy a régióban újra nagyobb befolyást szerezni igyekvő Moszkvára kell vetnünk.



Vessük inkább Berlinre, ahol immár van egy fontos emberünk, aki szövetségese lehet mindazoknak, akik nem hisznek a Soros-birodalomban, akik az agresszív kormányzati propaganda ellenére is pontosan tudják, valójában mire megy ki a játék. Akik ma is ugyanolyan fontosnak tartják a sajtószabadságot és az emberi jogokat, mint Orbán Viktorék a rendszerváltás idején.