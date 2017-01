"Ha a hazai munkabérek kerültek szóba, az elmúlt jó néhány évben a panaszon kívül mást nemigen lehetett hallani. Alacsonyak a magyar bérek, és nem csak azóta, hogy dúl a vállalkozási szabadság. Érdekes, vagy inkább bosszantó, hogy ugyanaz a munkás ugyanazért a munkáért a többszörösét teheti zsebre, ha odébbáll pár száz, netán ezer kilométerrel. És ha teheti, meg is teszi – már nemcsak orvost, de bármilyen szakembert, mi több, néhol már megbízható kétkezi dolgozót is nehéz találni.



Különösen aggasztó, hogy a most még iskolapadot koptatók mekkora hányada mondja azt, a jövőjét nem Magyarországon képzeli el. Amikor én tanultam, ez még nem volt probléma. A bérkülönbségek akkor is megvoltak, de a nyelvtanulásban az orosz dominált, az országhatár pedig lényegében le volt zárva. A nyugati karrier, a tisztes fizetés keveseknek adatott meg. Most viszont bárki elérheti, ha elég fiatal és ambiciózus: aki komolyan vette a tanulást, legalább egy, de inkább két nyugati nyelvet beszél, az az idő pedig remélhetőleg soha nem tér vissza, amit az osztrák határon húzódó szögesdróttal lehetett jellemezni.



Más lehetőség nincs, emelni kell a béreket. Ha elérni nem is, egy kicsit talán közelíteni fogják a nyugat-európaiakat. Most ennek első jeleit látjuk – nő a bérnyomás. Ami érdekes, a panaszáradat csak nem akar szűnni. Bosszankodik a vállalkozó, hogy nem tudja kigazdálkodni a kötelező emelést, de az alkalmazott is, aki továbbra is elégedetlen. Ha belegondolunk, tulajdonképpen mindkét félnek igaza van – várható hát, hogy továbbra is a panaszkodás lesz a jellemző, ha a hazai munkabérek kerülnek szóba."