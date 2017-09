Bejelentette a közalkalmazottak szakszervezete, hogy javaslatot tesznek a diplomás bérminimum bevezetésére. Mert eddig ilyen nem volt. Kétszer annyit kereshet egy targoncás, mint az egyetemi oktató.



Lapunkban is megszólaltak kétkezi munkások és a felsőoktatásban dolgozók is, utóbbiak közül volt, aki a cikk megjelenése után jelezte: a helyzet ennél is rosszabb. Akár tetszik, akár nem, de éppen a CNC-hegesztőkből, a kőművesekből, a pékekből van óriási hiány, tehát őket kell csábítani magasabb fizetéssel.



A kormány meg hátradőlve nézi a marakodást, holott beleavatkozhatna a trendekbe. Például úgy, hogy a vállalkozások számára kiírt pályázatokban ne az érjen pluszpontot, ha valaki jó sok munkavállaló foglalkoztatását vállalja.



Ezzel ugyanis éppen a versenyképességet gátolja. Ha új technológiát vásárol egy cég, feltehetőleg kevesebb élőmunkára lesz szüksége, hosszabb távon fajlagosan csökken az önköltség, tehát versenyképesebb lesz. Az elbocsátott munkaerő átképzésében kellene szerepet vállalnia az államnak, hogy az a magasabban kvalifikált állásokban is el tudjon helyezkedni, sokkal több fizetésért.



Az oktatásban persze ilyen nem lehetséges, az abban dolgozókat egyszerűen busásan meg kellene fizetni. Mert az megtérül mindenképpen, igaz, nem holnap, nem jövő áprilisban, hanem tíz, húsz, ötven év múlva.

A minap az ATV átalakulása miatti kíváncsiságom a tévé elé ültetett, megnéztem, mivel rukkol elő Bochkor.



Semmi extrával. Egy azonban kiderült: a műsorvezetőt és brancsbeli vendégeit a legjobban az foglalkoztatja, hogy milyen márkájú autóval járnak, ragaszkodnak-e a telójuk márkájához, illetve éltek-e valaha 120 ezer forintból. Az utolsó kérdésnél kamerázott arcokat érdemes megnézni.



A kekszes csávó az egyórás műsor ideje alatt is kereshetett akkora összeget, mint amiről beszéltek – 120 ezret. Utána még egy darabig azon gondolkoztam, hogy végül is ki a francok voltak a vendégek? Bocs, Risztov Éváról tudtam, hogy honnan ismerem. De a többi?