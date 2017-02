Az internetadó és a vasárnapi zárvatartás után itt a kormány harmadik nagy visszavonulása: az olimpiarendezés. A népszavazás kiírásáért összegyűjtött 266 ezer aláírás hitelességének töredékét ellenőrizte csupán a fővárosi választási iroda, amikor szerda este sztornózták az egészet. Ahogy az várható volt – szegény Gundel Takács Gábor a legszerencsétlenebb időzítéssel lett a Budapesti Olimpiáért Mozgalom szóvivője.



Pedig a momentumosok döntően csak magukra számíthattak, kevesen gondolták volna, hogy ezen a cudar télen, fagyoskodva, topogva és kopogtatva bőven összegyűjtik a szükséges számú támogatót. Egy hónapja írtunk először róluk lapunkban, a lelkesedés már látszott, a profizmus még hiányzott.



Az ötödik napon 50 ezer aláírásnál tartottak, amikor a Délmagyarország cikkének illusztrálásához fotót kértünk tőlük. Szabadtérit, standost, fázóst, topogóst, lehetőleg valamelyik televíziós híradásból ismert vezető arcával. Először természetesen az MTI-nél kerestünk, de valahogy nem sikerült találni. Ekkor kértünk a momentumosoktól, csak dokumentálták fotóban is az első 5 napot.



Nem dokumentálták. Másra koncentráltak, az Index.hu segített ki bennünket. Szövegben viszont erősebbek voltak, tettekben még inkább, ki emlékszik már a kezdeti botladozásukra.



Persze még sokat kell tanulniuk, de az indulás rendben van. Szakállas fiatalember a vezetőjük, a hét alapító között ott van három egykori Bibó-szakkollégista. Tag volt ott, ahol az ország mostani első – s akkor ugyancsak szakállas – embere is az volt, sőt, a fia is egy ideig. Az utóbbi „felvételi elbeszélgetésén" ott ült az egyik szegedi alapító is – ennyire kicsi Magyarország.



És ilyen fontosak azok a sokat látott falak a híres szakkollégiumban.