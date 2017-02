A magyar emberek nem bíznak a külföldiek pénzelte civil szervezetekben, a magyar civil szervezetekben viszont annál inkább – derült ki a Századvég közvélemény-kutatásából. Akár hozzá is tehették volna: mint például a CÖF. Bíznak továbbá a rendőrségben, a katonaságban, a bíróságban, az egyházi iskolákban is. A parlamentben a válaszadók jelentős része – 45 százaléka – bízik, a médiában a többség – 42 százalék – nem: a sajtóközlemény fogalmazott így.



A felsorolás nem teljes, de annyit elárulhatok: a magyar emberek bizalma jórészt abba az irányba hajlik, amerre a kormány szeretné. Magyar embernek magyar szervezetet! Az tudja, mi a jó a magyarnak, mitől kell aktuálisan megvédeni. Ott van például az „aggodalmaskodás" a nők miatt, ahogy a kormánypárt szóvivője fogalmazott. Megtudhattuk: minek is ratifikálni a nők elleni erőszak felszámolását célzó Isztambuli Egyezményt, hiszen a magyar nőkre a legnagyobb veszélyt a migránsok jelentik és a bevándorlást támogató pártok. A lesújtó statisztikákból is tudjuk: magyar férfi magyar nőre kezet nem emel, őt tiszteletben tartja, a gyilkosság oka soha nem „szerelemféltés" – ha be lehetne tiltani szót, hát ezt betiltanám.



Kivéve persze, ha az illető bevándorlást támogató párt tagja. Erőszakoló migránsokról nem kapunk híreket az országból, akkor bizonyára az őket támogató pártok hím tagjai köszönnek vissza a bántalmazásról készülő statisztikákban. A sokat ekézett „külföldiek pénzelte civil szervezetek" a hasonló jogsértések ellen küzdenek.



Azért, hogy az állampolgár élhessen állampolgári jogaival, és ne kelljen félnie. Erre vajon adna pénzt a kormány Soros György helyett? Inkább legyen új békemenet, hisz mindenki annyira elégedett, aztán hazamegyünk, lezúzzuk az asszonyt, a gyereket, meg a vak komondort.