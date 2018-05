Biztosra utazni

Életem egyik legjobb nyaralása az volt, amikor majdnem húsz évvel ezelőtt a barátokkal felraktuk a vasútra a biciklijeinket, elvonatkoztunk Portugáliáig, és ott kerékpártúráztunk. Azzal együtt is életem egyik legjobb nyaralásának tartom, hogy hazafele az egyik éjszakai vonaton az övtáskámból kilopták a telefonomat és az összes nálam lévő készpénzt. Eltűnt a hátizsákom is, a benne lévő ruhákkal.



Akkoriban a mobilokat még nem dobálták egy forintért az ember után, így a veszteségem százezres nagyságrendű volt. És hiába kötöttem utasbiztosítást előzőleg: egyrészt készpénzre soha, sehol, semmilyen biztosító sem köt szerződést, másrészt a biztosítást alapvetően a kerékpározás közben lehetséges sérülések, balesetek miatt kötöttem, nem a poggyászomra. A biztosító teljesen korrekt volt, a ruhák és a hátizsák ellenértékét zokszó nélkül kifizette, de az a fele sem volt az összes veszteségemnek.



Utólag persze tudom, hogy miként előzhettem volna meg a lopást. Azóta azt is tudom, hogy egy átlagos nyaralás összköltségének egy százalékát sem éri el egy rendes, mindenre – azaz a balesetekre és a poggyászra is – kiterjedő utasbiztosítás ára.



Az utazási irodák által szervezett, teljes ellátást, fakultatív programokat nyújtó nyaralásoknak én magam azóta sem vagyok híve. Általában szállást foglalok, a programokat magamnak szervezem. Előfordult már az is, hogy ráfáztam erre, szerencsére csak ritkán.



Én azon kevesek közé tartozom, akik még az internetes szállásfoglalásnál vagy egy kompjegy megvásárlása előtt is elolvassák az apró betűt. Higgyék el: érdemes, így sokkal kevesebb kellemetlen meglepetés érheti az embert az éves, jellemzően nem túl hosszú nyári szabadságán.