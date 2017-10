Akkor is fizet a panellakó a fűtésért, ha szíve és pénztárcája szerint inkább fagyoskodna. Egy olvasónk számolt be róla, hogy hiába a letekert radiátor, a digitális mérő fáradhatatlanul végzi a dolgát, csak számol és számol. A szolgáltató szerint ez természetes, mi meg csak kapkodjuk a fejünket. Esély sincs rá, hogy annyit fizessünk, amennyit használunk?



Persze ott van a másik oldal is: a jelenség, amit a fűtési szezon beköszöntével rendre, minden évben górcső alá veszünk. Sokak szerint az a valaki, aki egy társasház lakójaként elbliccelné a fűtést, azt várva, hogy majd a szomszédok körbefűtik, semmivel sem jobb, mint a kezét széttáró szolgáltató.



De talán azért mégsem ennyire egyszerű a helyzet. Biztos vannak ügyeskedők, akiknek egyébként nem jelentene gondot a fizetés, és mégis így próbálják kihúzni magukat alóla. Ám azért szép számmal akadnak olyanok is – kisnyugdíjasok, munkanélküliek, szegénységben, mélyszegénységben élők –, akik nem brahiból próbálják minél kisebbre, esetleg nullára csökkenteni télen a hőfogyasztásukat.



Nem tudom, létezik-e megoldás a megkülönböztetésükre, de valahogy – ha a szívemre hallgatok – úgy érzem, ahol a fagyok idején is inkább sapkában, télikabátban, nyakig pokrócban ülnek, ott nagy a baj. Nem emberhez méltó élet az, amiben választani kell étel és fűtés között. Még szívszorítóbb, ha már választani sem lehet, mert egyik sincs.



Ráadásul akik ekkora bajban vannak, segítséget is ritkán kérnek. De ha kérnek is, sok erő kell ahhoz, hogy ne ítélkezzünk, hanem szembenézzünk a problémával, és segítsünk. A mi társadalmunkban ugyanis, amellett, hogy divat hirdetni az együttérzést, a nélkülözés még mindig a hanyagság, a felelőtlenség terméke. Szóval az igazi baj nem az, hogy számol a digitális mérő, hanem az, hogy nem akarjuk észrevenni a letekert radiátorok és a spórolás álcája mögé rejtett nyomorúságot.