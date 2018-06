Ez a lompos, loncsos és bozontos, piszén pisze (kicsit tán nagyobb, mint) kölyökmackó sokunk szívébe belopta magát. Éppen olyan kis tekergő, mint Kormos István Vackora. Csak ment napokig dimben-dombon, árkon-bokron, talán még az M43-ason is át. Élvezte a szabadságot. Jött, látott, mancslenyomatokat hagyott.



Ezt a lompos, loncsos és bozontos mackót még azok is megszerették, akiknek félni kellett volna tőle, mert a közelükben járt. Akik pedig követték, életük valószínűleg első és utolsó, de minden bizonnyal legnagyobb medvekalandját élték át. Mackónk még nevet is kapott. Robi lett, merthogy Róbert napon bóklászott a tömörkényi tanyáknál. A végén persze kiderült, hogy Robi valószínűleg lány.



Köszönjük, macika, hogy politikamentes perceket csempésztél az életünkbe!



Köszönjük, hogy nem vagy olyan, mint Sanyi. Hasonló korú medvetársad ugyanis nemrég beleharapott egy magyar nő combjába a Szent Anna-tónál.



Köszönjük, hogy te nem bántottál sem állatot, sem embert, hanem emberségesebb voltál, mint némely köztünk élő emberi fenevad.



Bocs, macika, hogy elvettük, beépítettük, uraljuk a természetes élőhelyedet, pár napra pedig még a szabadságod is. Az előbbi megbocsáthatatlan, az utóbbi viszont a te érdeked.



Ez a méreteit tekintve még nem túl nagy tekergő most a Szegedi Vadasparkban szipog, szepeg, hüppöget és várja a sorsát, hogy ma a bizottság megmondja, szabadon engedik-e, és ha igen, mikor és hol.



Remélem, ma vagy holnap már az erdőben éri az este, és megtanulta, hogy jobban jár, ha a jövőben elkerüli az ember lakta területeket, és beéri egy négyszögletű kerek erdővel...