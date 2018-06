Nem szeretem a bogarakat. Főleg azt, amelyik repül. A sarokban lakó pókokkal nincs bajom, de a repülő szárnyasoktól sokkot kapok. Frászban vagyok az ártalmatlan éjjeli lepkéktől, amelyek előszeretettel repkednek a lámpabura körül. Anno, környezetismeret órán megtanultuk a nem minden rovar bogár … kezdetű állítást. Hogy most rovar vagy bogár, az nekem egyre megy, de egy biztos: minden rovar éhes. Főleg a szúnyogok. Emlékszem, gyermekkoromban engem is imádtak a vérszívók. Minden nyarat nagymamámmal töltöttem falun, időnként tetőtől talpig fehérben. Annyira szétvakartam a csípéseimet, hogy a hűsítő fehér rázókeveréket szinte minden testrészemre ecsetelte nagymamám.



Már áprilisban sejteni lehetett, idén a trópusi jellegű időjárás miatt elszaporodnak a vérszívók és az egyéb rovarok. A katasztrófavédelem másfél hónappal hamarabb kezdte el a gyérítést, mint a korábbi években. Sokan panaszkodnak a muslicákra – ők is elleptek minket. Futás vagy kerékpározás közben azt sem tudjuk, lenyeljük vagy kiköpjük az apró, szánkba repülő bogarakat. Persze ez utóbbiak nem ártalmasak, csak rontják komfortérzetünket. A levéltetvek viszont amellett, hogy ragad tőlük minden, károsítják is növényeinket. A szakértők azt javasolják permetezzük őket. Több gyérítés, több permetszer – vajon természetes megoldás nincs? A levéltetvek réme például a hétpettyes katicabogár, amelyről számtalan gyerekvers létezik, hazánk egyik kedvenc bogara volt.



Volt, hiszen egy másik katicafaj majdhogynem kiszorította őket. A harlekin katicákat két-három évtizede Kínából telepítették Európába, szándékosan. Ők nagyobb méretük és falánkságuk miatt a hétpettyest is megeszik. Az is lehet, hamarosan nagyobb bajban leszünk, mert a harlekin kipusztít minden, vele azonos ökológiai szerepet betöltő fajt. Szóval a cuki katicák sem annyira tüneményesek, hisz mégiscsak bogarak. És mindig éhesek...