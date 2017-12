Boldog megbolondulást

Hogy szeretem-e a karácsonyt? Imádom. Szülőként talán még jobban, mint annak idején, gyermekként, hiszen én lehetek az, aki megteremtem a varázsvilágot és azt az ünnepi közeget, ahol az egész család egy estére összegyűlik.



Más kérdés, hogy el is kell odáig jutni, hogy este megszólaljon a csengő, és a karácsonyfa alatt annak díszeivel harmonizáló csomagolásban ott sorakozzanak az ajándékok. Így ha valaki azt kérdezi, szeretem-e a decembert, azt kell mondjam, hogy nem. Idegeskedés, rohangálás, meg persze a csalódás, hogy itt sem lehet kapni, amit szeretnék, meg ott sem, és mindez nehezített pályán: akkora tömegben, melyet normális ember inkább nagy ívben elkerül.



Szomorú, mert miközben a karácsonyt megelőző időszak a nyugodt készülődésé kellene legyen, ilyen csak a filmekben és a giccses reklámokban létezik. Az egyetlen kiskaput talán az online vásárlás jelentheti: az ember otthonról kinézi és megrendeli az ajándékot vagy akár a karácsonyi menü hozzávalóit, és tülekedés, idegösszeomlás nélkül letudhatja a vásárlást. Vagy nem. Mert már nem érkezik meg időben, nem azt kaptunk, mint amire számítottunk, vagy olyan pechesek vagyunk, hogy csak a pénzünk ment el, az akciós szuper ajánlat pedig soha nem kerül a fa alá. És ez esetben ismét csak a bosszú és az idegeskedés jut a szeretet ünnepére.



Akárhogy is, előbb-utóbb ennek is vége lesz: legkésőbb vasárnap délutánra. Javaslom, mindenkinek ez lebegjen a szeme előtt, mielőtt kétszázadjára is összeveszik párjával azon, miért kell a huszadik boltban is megnézni a kávéfőzőt, vagy miért nem jó a tavalyi terítő, miért kell újat venni. Aztán pedig tegyen egy fogadalmat, hogy jövőre már novemberben minden ott lesz a szekrényben, hogy elkerülje ezt az egész balhét. Betartani úgysem sikerül majd, de legalább egy kis megnyugvást ad. Ami most nyilván mindenkire ráfér.