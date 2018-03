Ma van a tavasz második napja! – mondta tegnap boldogan nagyobbik lányom, majd fejest ugrott egy hóbuckába. Eszébe sem jutott, hogy úgy egyébként nincs rendjén valami. Pedig tett egy szép csavart a melóba a tél ezzel a tavaszköszöntő havazással: egész eddig nem dolgozott, a hóvirágok már januárban nyíltak.



Cserébe most jól lefagytak, és tetemüket puha fehér hó lepte be. Pár nap alatt lezongorázta az időjárás az elmaradt mínusz tizenpár fokokat, a térdig érő havat, a zúzmarát, az ónos esőt. Központi téma ilyenkor a kátyúk száma és elhelyezkedése a hó alatt, a mostoha útviszonyok és a hókotrók holléte, illetve hol nem léte – ismerik a viccet, miszerint két hókotrós beszélget? „Te, Józsi, nem kéne már elindulni? – Hát nem hallgatsz rádiót? Bemondták, hogy senki ne induljon útnak!" És különben is, tavasznak kéne lenni már. Régen ilyen nem volt.



Van azonban egy réteg, amelyet egy pillanatig sem hat meg a hókotrók hiánya, az össznépi parázás és paráztatás, és a hó centiméterekben mérhetősége a gyalogjárdákon. Alulnézetből sokkal kalandosabb, ami csúszós és süpped, talán mert a gyerekek nem esnek olyan magasról. Napokig a szánkó volt reggel az ovijárat, és elképzeltem, hogy hangzana a morgás alulnézetből, ahonnan minden bucka hatalmas hóvár, és a hókotró arra való, hogy hegyeket készítsen a gyerekeknek a lapos Alföldre.



Anyaaa, minek takarították el a járdáról a havat, nem megy rajta a szánkó! Minek sózták le ezt a remek jégpályát itt, a kapu előtt, így már alig csúszik! Nem baj, ha az út havas, legalább nem mennek el rajta az autók, és ott is lehet szánkózni! Kevesebb bosszúság éri az embert, ha néha fordítva gondolkodik. Szóval boldog tavaszt – ha most ilyen, akkor ilyet. Úgyis mindjárt elolvad a hó, pedig milyen szép.