Boldogság, gyere haza!

Boldog karácsonyt kívánunk embertársainknak naponta 42 alkalommal. Ajándékhalmokra gondolunk e témakörben, szépen díszített fára, családi körre. Szaladunk az utolsó pillanatban is ajándékokért, kisütik az agyunkat az elcsépelt ünnepi dalok. Felüdülés volt az egyes villamos, amelyen napokig Darth Vader hangján mondták be a következő megállót. Nem mindegyik megállónál, hogy a meglepetés nagyobb legyen.



Nekem ez volt a megkönnyebbülés, más elandalodik a karácsonyi számoktól. Nem vagyunk egyformák, igenis van, aki boldog a tárgyaktól, valaki meg boldogabb az öleléstől, esetleg annak örülne, ha egy napig nem szólna hozzá senki. Valaki időt kíván a szeretteivel, valaki pénzt, hogy arra költhesse, amire akarja, ha lesz ideje kitalálni, mit akar. Boldoggá meg többnyire úgy igyekszünk tenni a másikat, ahogy nekünk jólesne. Itt is megmutatkozik, hogy szinte mindenki magából indul ki, mert a másikból sokkal nehezebb.



A családokról olvasva, amelyeket olvasóink támogattak, mindez távolabbra kerül. Kit érdekel a másik „szeretetnyelve", amikor a 21. században magyar családok villanyt kérnek karácsonyra, annak örülnek, hogy lesz mit enni, és tudnak majd mosni is. Vannak helyzetek, amikor iszonyú kevés elég a boldogsághoz. Amikor a betlehemre nézek, eszembe jut kétgyerekes anyaként, mennyire örülhetett Mária, amikor legalább az istállóba beengedték őket.



Mindenkinek legyen olyan boldog a karácsonya, amilyet szeretne, és amikor ad, próbálja azt adni, amivel tényleg örömet szerez! Közben, kedves olvasóink, ha tehetik, gondoljanak azokra továbbra is, akiknek ennyire kevés elég, hogy boldog legyen az ünnepük!