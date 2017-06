Amikor valahol szóba kerülnek a panelházak, a vélemények két szélsőség között ingadoznak. Az egyik szerint úgy, ahogy van, mindenestül le kellene dózerolni az ilyen épületeket, a másik szerint kár lenne hozzájuk nyúlni, hacsak nem korszerűsíteni szeretnék. Mindkét véleményt hallottam már olyantól, aki panelban lakik vagy lakott. Az utolsó néhány emelet bontásának ötletével azonban az átlag panellakó nem tud mit kezdeni. Én sem – pedig én is laktam ilyen társasházban. Igaz, az csak ötszintes volt.



Ha komolyan elgondolkozunk róla, a terv valóban több sebből vérzik. Egyrészt a bontás nagyon sokba kerülne, a közvetlenül érintett lakók kártalanítása úgyszintén, ráadásul a megvalósítása óriási konfliktusokhoz is vezetne. Mert akik maradnának az alacsonyabb, nyilván korszerűsített, esetleg tetőterasszal ellátott tömbökben, jól járnának, akiknek viszont költözniük kell, nem feltétlenül. Vagy épp fordítva. A költözők állami segítséggel kertes házat vehetnek, de az ötödiktől lefelé maradni kell, ha tetszik, ha nem. És ez csak az egyik indok, ami miatt kútba eshet az egész – egy ilyen beruházáshoz ugyanis az épület valamennyi lakástulajdonosának a hozzájárulása kellene.



Ez utóbbi a tapasztalatok szerint ennél jóval egyszerűbb ügyekben sem jön össze mindig egy panelházban. Mire jó így ez az amúgy grandiózus elképzelés? Egy biztos: vitatémának kitűnő – akkor is, ha végül az asztalfiókban marad.