Bőrük színe bélyeg

Semmi sem történik ok nélkül. Az események azért szegődnek a nyomunkba – vallom –, mert valami céljuk van velünk. Át kell élni, tapasztalni és találkozni bizonyos emberekkel. Ez fordult elő velem.



Hivatalos voltam a júliusban alakult cigányszervezet, a győri székhelyű Romano Kraj Egyesület vásárhelyi bemutatkozó konferenciájára. A Balogh Imsi Sportcsarnok megtelt roma emberekkel, családokkal.

acsoraasztalokat terítettek, a szervezők – ahogy fogalmaztak – jó helyre akartak ültetni. Nem tudom, arra gondoltak-e, ami történt, de sikerült. Az előadásokra akadtak, akik figyeltek, akadtak, akik nem. A gyerekek barátkoztak, játszottak. Mikor kiderült újságíró voltom, a környéken ülőkkel elkezdtünk beszélgetni. Kulcsmondatok hangzottak el – szerintem. „A magyar társadalom a cigánysággal együtt tud fejlődni." „A gyerekeink jövője a fontos, az, hogy emberszámba vegyenek bennünket, őket, és ne legyünk megkülönböztetve."



Nem frázisként, valós, megélt tartalomként, tapasztalatként hatott. Egy negyvenes férfi szinte előadást tartott. Azt mondta: szeretnék, hogy azokat a kudarcokat, amelyek őket érték cigányságuk miatt, gyerekeik már ne éljék át, ne érezzenek fájdalmat és keserűséget sorsuk, születésük miatt. „Azt akarjuk, hogy a gyerekeink tanuljanak. De ne féljünk cigánynak lenni sem, vállaljuk a romaságot. Sok okos, tanult ember van közöttünk is." Egy idősebb nő kijelentette, „ha meglátják a bőrünk színét, azt hiszik, az illető csakis hülye lehet, mert cigány".

Szomorú, ha itt tartunk. Márpedig ők így érzik. Nem is integrálni kellene a romákat, a cigányságot, hanem együtt élni velük. Mint bármelyik szomszéddal. Bízni bennük és szabadon rájuk bízni sorsuk alakítását. De abban azért segíteni.



Ez történt velem szombaton a Balogh Imsi Sportcsarnokban.



Ott kellett lennem.