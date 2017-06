Bűn és bűnhődés

Már a bíróságról sem mehetett haza az a férfi, aki legalább negyven családot vert át. Hosszú évekre börtönbe kerülhet, ha jogerőssé válik az ítélet, de az igazi vesztesek azok, akiket becsapott. Ezek az emberek hat éven át éltek rettegve attól, hogy mikor viszik el a fejük fölül a lakást, amit kifizettek. Ők elveszítették azt a pert, ahol azt szerették volna bizonyítani, hogy egy lakásért csak egyszer dukál fizetni.



Megáll az ész, ha belegondolunk, hogy már a bíróság is ítélkezett: a vállalkozó bűnös. Az igazi bűnös helyett azonban valójában azok bűnhődnek, akik belesétáltak a galád csapdába. Még akkor is, ha rácsok mögé kerül a valódi bűnös. Valószínűleg ő tisztában volt azzal, hogy amit tesz, az törvénytelen.



Világos, hogy a több társasház építésébe is belefogó cégvezető a bankkal állt szerződésben, a lakók a férfival, de a keretjelzálog intézménye miatt a vállalkozó fizetésképtelensége miatt a lakásokat megvásárlóknak kell helytállniuk, mert a jelzálog az ő otthonaikat terheli. Mert így diktálják a jogszabályok.



Mindeközben a cégvezér, aki nem mellesleg kilenc gazdasági társaságban ügyvezető, másik nyolcban tulajdonrésze van, már rég eltakaríthatott mindent. A cégadatbázis adatai szerint lényegében egy vállalkozása maradt talpon, annak is Prágában van a székhelye. Nem kell túl élénk fantázia ahhoz, hogy kitaláljuk, az a 894 millió forint, aminek eltüntetésével vádolja az ügyészség, hol landolt.



Mindezt a teljesen abszurd helyzetet pedig a jogalkotók tették lehetővé egy pénzügyi intézménnyel, a keretjelzáloggal. Egy ilyen konstrukcióban nem sok választásuk marad a delikvenseknek: vagy befizetik a pénzt annak reményében, hogy nem vágják át őket, vagy mehetnek a sóhivatalba, nincs lakás.



Ezt a hatéves nyűglődést egy szó nélkül nézte végig a kormány és az összes szervezet, akinek dolga lett volna, hogy megakadályozza az idős házaspárok kisemmizését. A hitelező bank meg elégedetten hátradőlhet.