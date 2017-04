CEU és a kút

Egy nagyra becsült kollégám tett megjegyzéseket a minap az ellenzéki médiára, mert a sajtómunkások nem kellő éleslátással csaptak le a CEU-törvény átpasszírozása és az úgynevezett kútügy visszavonásának valódi jelentőségére. Szerinte ugyanis a CEU ellehetetlenítésével nem veszít szavazókat a kormány, míg a milliókat érintő kútengedélyeztetéssel sok voksnak búcsút inthetett volna.



A virágvasárnap mást üzent. Bár eltérően becsülték a vonulók számát, abban talán nincs vita, hogy tízezreknél verte ki annyira a biztosítékot az értékrombolás, hogy nemcsak a fotelből lájkolták az eseményeket, hanem egy kisebb tömeg egészen késő éjjelig, hajnalig kitartott.



Mert az „amerikai egyetem" elleni támadás nem csupán a felsőoktatás, nem csupán Soros György ügye. Valahol olvastam, hogy egyesek a könyvégetéssel állították párhuzamba a „sorosozás" mögé bújtatott, a tudással, értékekkel szemben nyílt fellépést. Az még terelésnek is gyenge, hogy 27 másik intézményre ugyanúgy vonatkozik, hiszen amikor még át sem nyomták a törvényt, már akkor törvénytelenséggel vádolták az egyébként sok, tehetséges, köztük vidéki diákoknak is ösztöndíjat biztosító egyetemet.



Sokkal tágabb perspektívában szólaltak meg a tüntetés szónokai is, őszintén szólva kicsit meg is lepődtem, bár a CEU szellemével egyezően tették ezt. Kiálltak a cigányokért, a mélyszegénységben élőkért és a sérült fiatalokért is.



Mert mindez valójában összetartozik.



Egy társadalom akkor életképes, ha minél szélesebb az a kör, amely számára elérhető a minőségi oktatás. Az elit dolga (volna) ezért mindent megtenni. Az persze szomorú, hogy sokkal ritkábban nyilvánulnak meg ezekben a dolgokban, mint kellene.



Most úgy tűnt, hogy kitettek magukért.