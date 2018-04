Cirkuszi mutatványok

Cirkuszban jártunk a kislányommal a minap. De ami még jobban meglepett, háziállatok is porondra léptek. A disznók legurították a föltekert szőnyeget, a szarvasmarhák két lábon ugráltak, a kecskék körbe-karikába futottak, a libák meg szlalomoztak. Borzasztóan ügyesek voltak. Óriási sikerük volt. Még a felnőttek is visítottak, annyira tetszettek a jószágok.



Emberek! Hát ezt is megértük…



Eljutottunk oda, hogy lassan cirkuszba kell vinni a gyereket azért, hogy háziállatot lásson. Lesznek, de lehet, hogy már vannak, és nem is kevesen, akiknek el kell magyarázni, hogy a hurka és a kolbász, mielőtt bélbe kötötték, bőrbe kötve rohangált az udvaron.



Pár éve még majdhogynem cirkuszban mutogatták azokat is, akik napkollektort szereltettek a házukra, később pedig napelemekkel vértezték föl az otthonukat, néhány település pedig az intézményét. Pedig előtte évszázadokon át rimánkodott mindenki, hogy de jó lenne ezt a kis napsütést valahogy a hasznunkra dolgoztatni.



Sokan voltak, akik nem hittek benne, hogy a napkollektor „csinál" meleg vizet, a napelem pedig áramot termel. Azóta szerintem már mindenki számára világos, a Nap teszi a dolgát, és hozza a hasznot, ami nemcsak a tulajdonosoknak jó, bizonyos szempontból mindenki a haszonélvezője. Az elmúlt 11 évben Csongrád megyében például 15 ezer 579 tonnával kevesebb szén-dioxid került a légtérbe. Ez azért is fontos kérdés, mert mint tudjuk, az erdő kevés, a megye teljes területének csak 8,4 százaléka. Így a szén-dioxid-elnyelő képessége is csak pár százalék. Ha a berendezések ára tovább csökken, biztos még többen dolgoztatják saját és az emberiség hasznára a jó öreg Napot.



Így fejlődünk mi. Időnként vissza, máskor előre. Lehet, hogy a jó dolgokhoz több energiát kell befektetnünk, még ha sziszifuszi is, mint az otthoni jószágtartás vagy a környezetvédelem.