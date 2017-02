A civil társadalom legnagyobb diadala 2010 óta, hogy a Momentum Mozgalom 266 ezer 151 aláírást gyűjtött össze a budapesti olimpia pályázatáról döntő népszavazás kiírásához. Hiába indult intenzív propagandakampány a kezdeményezés ellen, hiába harsogták a kormányfő bértollnokai, hogy hazaárulást követ el, aki aláírja az íveket, ez sem tántorította el a budapestieket. Több ezer aktivista mínusz 10 fokban is hajlandó volt dolgozni a sikerért. Volt, aki akár saját otthonában is fogadta az aláírókat. Csupa jó arcok, zömmel egyetemisták, fiatal közgazdászok, politológusok, orvosok fogtak össze. 1989–90-ben láttam ennyi lelkes, okos fiatalt az igazáért ilyen kitartóan küzdeni. A mostaniak tudatosabbak, tapasztaltabbak, profibbak, többen nyugati egyetemekről jöttek haza, és tudják, ha itthon akarnak élni, akkor nem hagyhatnak mindent a hiteltelenné vált, egymást kicsináló ellenzéki pártokra.



Nem a nemzeti önbecsülést erősítő sportsikerek ellen léptek fel, csak azt mondják: egy valóban virágzó, egységes Magyarországnak kell később olimpiát rendeznie, nem most egy megosztott, sikerpropagandával kábított, szétlopott országnak. A szépítő számításokkal szemben Berlinger Edina közgazdász minden tényezőt, a kormányzatig nyúló korrupciót is mérlegelve kimutatta, 12 ezer milliárd forintba került volna a 2024-es budapesti olimpia, miközben csak ezermilliárd forint bevételt eredményezett volna. Vagyis az állami költségvetésben 11 ezer milliárdos hiányt okozott volna. Ezt a tátongó lyukat az adófizetőknek kellett volna később befoltozniuk.



Orbánéknak óriási pofon a civilek diadala. Úgy látszik, mégsem lehet büntetlenül közpénzből magánvagyont építeni, stróman oligarchákat kistafírozni. Egyre több választó számára válik világossá: ha romokban az egészségügy, kivéreztetik az oktatást, nincs elég pénz a tömegközlekedésre, emberek fagynak meg, akkor előbb ezeket a problémákat kell megoldani és a lopást visszafogni, utána beszélhetünk olimpiarendezésről.