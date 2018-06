Csak a foci!

Ha a férfiember idáig sikeresen ellenállt a női családtagok régen megfogalmazott igényének, miszerint nagyobb és jobb televíziókészüléket kellene vásárolni, a labdarúgó-világbajnokság közeledtére valami csoda folytán hirtelen megenyhült. Maradéktalanul elfogadja a korábban vitatott érveket, legyen úgy, ahogy a nők akarják.



Ez természetesen megágyazhat egy későbbi vitának, hogy akkor mi menjen az új tévén: focimeccs éjjel nappal, vagy valami csajos film. Szóval a régi készüléket nem érdemes nagyon messzire vinni.



E sorok írója azok közül való, aki egy igazi, leizzadós mérkőzésért könnyen kihagy egy-egy televíziós közvetítést. Jó, nem BL-döntőt vagy világbajnoki ki-ki meccset, de egy selejtező csoportosat simán. Legutóbb egy ilyen sportfoglalkozáson merült fel egy vb-meccs emléke.



Úgy vezettünk kettő nullára a szegedi Kisstadionban, hogy a legjobb játékosunk még a labdába sem ért. 1986-ban a Szovjetunió 4 perc alatt úgy vezetett két góllal Mexikóban a magyar labdarúgó-válogatott ellen világbajnoki mérkőzésen, hogy lehetett olyan focistánk, aki még labdába sem ért. Hat lett a vége – tisztán. Ez a londoni 6:3 mellett ez a magyar futballtörténelem talán legtöbbet emlegetett válogatott mérkőzése.



– Akkor jöttök meccset nézni – szólt oda kedden egy kolléganőm párja, aki ezzel meg is hívott a Sárgára, hogy szabadban, csupán a szúnyogoktól zavarva nézzünk meg közösen egy vidám kis csapattal néhány mérkőzést. Ő a helyet adja, a szükséges folyadékbevitelről többen is gondoskodnak, nekem csupán a négy esztendővel ezelőtti mennyiségű és – hibátlan – minőségű szatymazi birkapörköltet kell biztosítanom egy alkalommal.



Ez is egy megoldás arra, hogy akkor mi menjen az újonnan vásárolt televízión, de nem biztos, hogy osztatlan örömet is fog szerezni.