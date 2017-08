Csak bátran!

Nem olyan érdekes ez – valami ilyesmivel hárította el az érdeklődésemet egy nő. Felkaptam a fejem az ötletére, arról szerettem volna faggatni egy kicsit. Megunta, hogy egy kis beugróban lévő házuk előtt rendszeresen jönnek-mennek, vizelnek, hiába próbálják ők a családjával rendben tartani, mások tesznek – bizony, szó szerint – az igyekezetükre. Jelezte a városházán, hogy ha másképp nem megy, megvenné a zsebkendőnyi területet. Így végre kerítésük lehetne a homlokzat előtt, távol tarthatnák a fal tövétől a rendetlen honfitársakat.



Szerintem téved, ez egy nagyon érdekes történet. Nem véletlen, hogy megakadt rajta a szemem a határozati javaslatok között. A példa jó, szerettem volna másoknak is megmutatni, hogy így is lehet. Tényleg nem akarom túldimenzionálni, de nekem mosolyra szaladt a szám. Azért, mert abban az országban, ahol az emberek a „csináljon már végre valaki valamit" vezérelv szerint szoktak a csodára várni, másként fogalmazva, hogy „oldja már meg valaki helyettem az én problémámat" – lám, cselekedni is lehet. Keveseknek jutna eszébe bemenni az önkormányzathoz, hogy megvenne egy kis részt az utcából. Legtöbben a rendőrségre, a közterületesekre mutogatnának, vagy a Facebookon posztolgatnák a haragjukat.



A történet jól végződött, a városatyák igazat adtak neki, megveheti azt a darab közterületet. Nem ismerem a szentesi hölgyet, korát is csak sejtem a hangja alapján. Valószínűleg fiatal, de idősebbeknek is példát mutathat abban: ha van egy ötletünk, még ha először meredeknek is tűnik – mit veszíthetünk? –, legalább kérdezzünk! Egyelőre nem ez a jellemző a magyar társadalomra, az eset éppen ezért, a rendhagyó volta miatt lehet érdekes egy újságírónak. Viszont ha odáig fejlődik a közösség, hogy a bátor hozzáállás természetes lesz – ha nekünk nem is, mert kevesebb téma adódik –, de mégiscsak az lesz a jó mindenkinek.