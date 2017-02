Csak hidegen!

Őszintén bevallom, sörkedvelő vagyok. Még a mostani hűvös napokon is szívesen iszom a habzó, aranysárga nedűt – mértékkel persze. Azt a két sörmárkát is szeretem, amik körül most forrnak az indulatok. A vásárhelyi képviselő-testület a napokban mindenesetre letette a garast, ami egy piaci vita esetében nem feltétlenül szerencsés dolog.



Meglehet persze, itt ennél többről van szó, és az Igazi Csíki Sör rajongói a közösségi oldalak tanúsága szerint meg is vannak erről győződve. Első ránézésre a két sörgyár harca Dávid és Góliát – a kis sörmanufaktúra és a nemzetközi multicég – küzdelmének tűnik, és ilyenkor az ember hajlamos ösztönösen a kisebb oldalára állni. Ráadásul ez esetben egy erdélyi vállalkozásról van szó, amely afféle igazi székely furmánnyal védette le vetélytársa elől a csíki sört mint márkát. A cég marketingjét is jelentős részben a magyar érzelmekre építi, ami egyfelől kiváló ötlet, másfelől tényleg nehéz belekötni. A kétkedő hangokat – hogy igazából a csíkszentsimonyi sörgyárnak ugyanúgy vannak holland tulajdonosai, mint a Heinekennek, és ha szigorúan vesszük, az erdélyi nedű nem is kézműves termék – szinte alig hallani a csatazajban. Azt is alig, hogy a multicég azért kér józanságot, mert az ő hazai gyáraiban is magyar emberek dolgoznak.



Én mindenesetre sajnálnám, ha a romániai bírósági döntés nyomán többé nem ihatnék csíki sört. Szerintem a polcon meg kell férnie minden üvegnek, aztán győzzön a jobb – a finomabb, zamatosabb. Az meg, hogy a jogi vitában kinek van igaza, az egyszeri sörisszát hidegen hagyja. Olyan hidegen, amilyennek a sörnek lennie kell.