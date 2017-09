Csak két nő

Egy fogorvosi rendelőben voltam legutóbb igazán, zavartalanul büszke arra, hogy újságíró vagyok. Két csanádpalotai nőre vártam, akinek a száját hatósági vizsgálat keretében térképezte föl a szakfelügyelő főorvos. Erzsike és Bogi nemrég megnézte, milyen orvosi kezelések szerepelnek a nevük mellett. Azt látták, hogy a városuk fogorvosa olyan beavatkozásokat is elkönyvelt utánuk, amelyek nem történtek meg. A két nő bejelentést tett, a kormányhivatal eljárást indított, ennek következménye volt a minden foguk állapotára kiterjedő szakfelügyelői „szemle". Jó volt ott lenni velük, mert megtették azt, ami a legtöbb emberben föl sem merül: vállalták a hivatalos eljárás tortúráját – és a városban a hátuk mögött elhangzó epés megjegyzéseket is – a közpénz védelmében. Ahogy elmondták, a hivatal, bár segítőkész volt, picit tanácstalan is. Pedig jó ideje hallunk kizárólag papíron létező kezelésekről. Valóban csak ez a két nő emelt szót ilyen miatt? Tényleg ezek vagyunk mi, magyarok? A szakfelügyelő főorvos nem emlékszik másik ilyen vizsgálatra. A történethez tanulságos hátteret szolgáltat a fogorvosok országos tüntetése az elégtelen állami finanszírozás miatt. Még szép, hogy van összefüggés. De nem erről akarok írni, hanem arról, hogy amíg a rendelő várójában beszélgettünk Bogival és Erzsikével, nem is esett szó arról, mit gondolnak a kormányról. Én nem kérdeztem, ők nem mondták, és arra sem voltak kíváncsiak, én mit gondolok. Nem ez volt a fontos. Hanem az, hogy legyen már egy hatóságilag elkönyvelt hazugsággal kevesebb.



A civil ember, ha saját vagy mások érdekeit védi, alapesetben nem a hatalmat akarja, csak azt, hogy működjön jobban a hatalom. Ez az, amit a mostani magyar kormány számos tagja nem hisz el. Nem áll módjukban elfogadni. Szerintük akinek nem tetszik itt valami, az az ő helyükre pályázik. Kár lenne, ha ez a hitük úgy működne, mint önmagát beteljesítő jóslat. Mert azzal nem jutunk előrébb, ha minden igazságtalanul leváltott iskolaigazgató politikusnak áll.