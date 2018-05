Vasárnap délutánra kiderül: a bakonyiak huszonhatodszor, vagy mi harmadszor. Alig több mint két hónapja ezeken a hasábokon a tavasz legszebb hétvégéjének neveztem, amikor márciusban idegenben egy góllal legyőzte a Szeged a Veszprémet a bajnokság alapszakaszában. Azóta persze történt egy s más, a csapat kiesett a Bajnokok Ligájából, és kiengedte a kezéből a magyar kupát, majd a múlt hétvégén a bajnoki döntő első mérkőzésén négygólos előnyt játszott össze magának a vasárnapi visszavágóra.



A sorból a kupadöntő lóg ki. A hazai BL-meccsen a Kiel ellen mutatott játékra csak azt tudom mondani: ezzel a teljesítménnyel ki lehet esni a Bajnokok Ligájából, ott semmivel nem volt gond. A múlt szombati bajnoki döntő azt is felülmúlta, ott nemhogy gond nem volt, jóformán minden stimmelt. És persze kiderült: amint nem hagyjuk ki a ziccereket, rögtön egynél több góllal nyerünk.



A bajnoki döntőhöz eddig úgy álltam hozzá, ahogy például a Barcelona elleni meccshez is: a tisztes helytállás az elvárás, hiszen bármennyire is drukker vagyok, a realitás az realitás marad. Fiúk, a Barcelona (és a Löwen) megverésével, valamint a szombati meccsel ennél kicsit magasabbra helyeztétek a lécet. És hát milyen drukker lennék, ha nem reménykednék titokban összesítésben mondjuk egy szimbolikus, kilencgólos győzelemben. Csak titokban, mert hát az Aréna Veszprémben, az mégiscsak az Aréna Veszprémben.



Igazából csak annyit szerettem volna mondani: Hajrá, Szeged, csak előre, amerre te, arra mi, egyedül te sose leszel, mi vagyunk a fiaid!



Utóirat: Ha az M4 kommentátora nem tanulja meg kiejteni Jonas Källman nevét, vagy még egyszer összekeveri Szergej Gorbokot és Matej Gabert, akkor petícióban fogom követelni a továbbképzését. A Herczeg–Südi játékvezetői páros pedig... A sporikat hagyjuk is, ellenszélben is mi vagyunk a legnagyobbak, hej, hej!