Családot adni

Nincs annál szomorúbb, mint amikor egy gyermek család nélkül kénytelen felnőni. Nincs édesanyja, aki bármikor bármit megtenne érte, aki első szóra megsüti kedvenc sütijét este 6-kor is, és aki akkor is feltétel nélkül szereti, ha hatalmas hibákat követ el. És nincs apukája sem, aki ha kell, szigorú, lehet, hogy néha túlságosan is, de amikor szükség van rá, mindig ott van, és nincs olyan probléma, amit ne tudna orvosolni.

Azok a gyerekek, akiknek mindez nem adatik meg, nem tehetnek arról, hogy nincs családjuk. A szüleik nem akarták őket, vagy nem voltak alkalmasak arra, hogy gondoskodjanak egy másik emberről. A felnőttek hibájáért nem igazságos őket büntetni: nekik is jár a nyugodt, idilli, szerető környezet, amit egy intézetben vagy otthonban nem kaphatnak meg.



Szomorú, de tény: bár sok házaspár bármit megtenne, hogy gyermeke legyen, ha természetes úton ez nem lehetséges, elsősorban egészséges, fehér bőrű csecsemőt fogadnak örökbe. A nagyobbakról azt vélelmezik, már nehezen illeszkednek be új családba, kevesen vállalják azt a pluszmunkát, amivel egy már öntudatára ébredt fiatallal való összeszokás jár. Nekik nyújtanak lehetőséget a minőségibb, teljesebb életre a nevelőszülők – azok a családok, amelyek talán a legnagyobb áldozatot hozzák ebben a rendszerben. Ők ugyanis nem sajátjukként nevelik ezeket a gyerekeket: bár otthont adnak nekik, tudják, hogy akár pár hónap vagy pár év múlva, ha úgy alakul, el kell őket engedniük.



Ilyen családból lenne szükség egyre többre, hogy végleg felszámolhatók legyenek az otthonok, és azok a fiatalok is apával, anyával, szűk családban nevelkedhessenek, akik még az örökbefogadó szülőknek sem kellenek, vagy akiknek esélyük van arra, hogy egyszer visszakerülhessenek vér szerinti szüleikhez. Senki nem mondja, hogy ez könnyű munka, de mindenképpen nemes. Az pedig nyilvánvalóan csak nekik adatik meg, hogy elmondhatják: akár többtucatnyi gyerekük is van, akik mind nekik köszönhetik, hogy egyenesbe került az életük.