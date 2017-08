Csapvizet prédikálok

Jókora csapást mértek az amerikaiak a csapvizünkre. Legalábbis azt hiszik. Az USA járványügyi hivatala állítólag azt javasolja a turistáiknak, hogy ne igyanak Magyarországon csapvizet, csak palackosat. Abból készült jégkockát kérjenek a viszkijükbe is. A szlovák, horvát és szerb csapvíz is ugyanígy járt. Bár a hírt most kapta fel a sajtó, ez az ajánlás még 2014-ből származik. Mindenesetre elgondolkodtató, hogy az az amerikai turista, aki ritkán jár Magyarországra, és óvatos duhajként átfutja az ajánlást, ugyan mit gondolhat rólunk, meg a csapvizünkről, meg a csapvízből készült jégkockáinkról. Talán azt, hogy ha iszik a vezetékesből, futkoshat az illemhelyre, és pár napos itt-tartózkodása után a fehér overallba öltözött járványügyi szakemberek különgépen viszik majd haza, és karanténba zárják, mint a filmekben? No de kérem...



Mihamarabb tiszta vizet kellene önteni a pohárba, és kikérni magunknak a csapvizünk minőségét. Ne csapjanak csak úgy a jó hírünkre... Bár itt, Csongrád megyében is vannak gondok az ivóvízminőség-javító programokkal, de a víz az egészségünket nem veszélyezteti. Még akkor sem, amikor bizonyos településeken erősen klórízű volt és büdös. A lakosság elégedetlenségét a szolgáltató orvosolta. Amióta más eljárással fertőtlenítenek, azóta nincs panasz.



A csapvíz a legjobban ellenőrzött élelmiszerünk. De a legnagyobb bizonyíték arra, hogy jó a víz: vagyunk páran, akik túléltük még az EU-szabvány előtti időket is. A magam részéről kampányt indítok. Ha meglátok egy amerikai turistát, iszom előtte egy pohár csapvizet. Lássa meg az a tengerentúli, hogy kemény fából faragták a magyart! Egy hírportál azt is kiszúrta, a járványügyisek arra is figyelmeztetik az amerikai turistákat, hogy ne egyenek Magyarországon majom- és denevérhúst. Ezzel mondjuk egyetértek. Bár szerintem nincs az az étterem, amelyik emberszabásút vagy bőregeret szolgálna fel.



Visszatérve a vízre: ha az amerikaiak ezek után mégsem éreznek bizalmat a csapvizünk iránt, az sem olyan nagy baj. Több marad nekünk.



Csapvíz, én így szeretlek!