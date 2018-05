Csend rendel

Indul a nyári szezon, kezdődnek a balhék – már ami a bulizó fiatalok és a pihenni vágyó lakók konfliktusát illeti. Az egyik oldal habzó szájjal fröcsögi, hogy miért nem lehet kibírni azt a néhány napot, és inkább örülni kellene, hogy Szeged nem egy halott város, a másik oldal pedig nem érti, miért nincs joga a saját lakásában aludni, pihenni, csak azért, mert mások jól érzik magukat.



Ahogy minden ilyen esetben, az igazság itt is valahol középen keresendő, csak sajnos ezt senki nem képes elfogadni, se hozzá igazítani az elvárásait. És szerintem ez a legnagyobb baj. Mondjuk ki: a legtöbb balhé mindig az egyetemi bulik miatt van. Miért? Egyrészt mert lakóövezet mellett szervezik az egyik legnagyobb fiesztájukat, másrészt azért, mert a fiatalok – nincs mit ezen szépíteni – ordenáré módon tudnak viselkedni.



Valószínűleg a lakók is toleránsabbak lennének abban a néhány napban, amit évente egyszer kell csak elviselniük, ha nem hánynának vagy vizelnének a kiskertjükbe, illetve nem kocsmapultnak vagy szemetesnek használnák az ablakpárkányaikat. Ha nem kellene reggel azzal kezdeniük a napjukat, hogy mások szemetét takarítják a saját portájukon, vagy nem kellene hajnal 2-kor rendőrt hívni, mert jó néhány feles és sör után már a kelleténél hangosabban beszéli meg a bulizó ifjúság az ablak alatt, hogy melyik nőt ki vigye haza.



Tolerancia és odafigyelés. Ennyi lenne csupán a megoldás. Az egyetemistáknak, akik jogilag már felnőttnek számítanak, illene megtanulniuk belátással lenni. Ahogyan haza sem ordítva mennek, amikor a szülők alszanak, és nem a nappaliban végzik el a dolgukat, csak mert ott jött rájuk a szükség. Ahogy kiléptek a bulihelyszín kapuján, a parti véget ért. Csak ennyi, amit tudatosítani kellene, és máris megszűnnének a problémák. Persze az ablakok ettől még remegnének a hangos zenétől hajnalig, de erre meg azt lehet mondani: pár nap, aztán egy évig újra csend lesz. Azt meg a lakók kénytelenek kibírni – végül is az egyetemistáké is a város, nemcsak a nyugdíjasoké és a dolgozó felnőtteké.