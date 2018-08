Jó pár dolog miatt sajnálom, hogy egyáltalán nincs kézügyességem. Például azért, mert így nem lehettem bűvész, ami szerintem az egyik legmenőbb munka az egész világon. Gondolják csak el, úgy kettéfűrészelni egy nőt, hogy aztán ne ítéljék el az embert, csak kevesen tudják megcsinálni. Meg amúgy is, a bűvészet irtó szórakoztató dolog tud lenni, ha jól csinálják. Az idősebbek még emlékezhetnek rá, hogy Rodolfó igazi sztár volt Magyarországon, olyan népszerű volt, mint korának híres színészei, előadóművészei. És abból lehet sejteni, hogy igazi sztár volt, hogy 1987-es halála után mintha visszaesett volna a bűvészek, a bűvészkedés népszerűsége.



Ezen változtatott aztán pár éve a Mentalista című tévéműsor, amelyben már a kornak megfelelő díszletekben és technikákkal dolgoztak a bűvészek. Aztán meg nem is olyan rég mutatták be a Szemfényvesztők című zseniális filmet, és én megint belezúgtam a varázslatba. Ez az a műfaj, amelyre ugyanúgy rácsodálkozik a nyugdíjas Manyi néni Baksról, meg Laci, a tikkelő, mindig ideges banktisztviselő Szegedről. Mert fogalmuk sincs, hogy mi történik, és még napok múlva is azt találgatják, hogy hová lett a nyúl a cilinderből, vagy hogy honnan tudta a varázsló, hogy a káró kettes lapot húzták ki a szemük előtt megkevert kártyapakliból.



És ez a szép ebben az egészben. A közértben, a kocsmában, meg még ki tudja, hogy hány helyen verhetik át az embert, de arra azért előbb-utóbb rá lehet jönni. De a nyúl meg a káró örök rejtély marad. Nincs még egy ilyen dolog, ahol önszántunkból eltűrjük, sőt várjuk, hogy átdobjanak bennünket a palánkon, és még fülig érő szájjal vigyorogjunk is ezen. Ebben lehet most része annak, aki elmegy az Árkádba megnézni a bűvészkiállítást, ahol hétvégente lépnek fel a fiatal tehetségek. Mondjuk ahogy a város útjai most kinéznek, odajutni is bűvészmutatvány lesz.