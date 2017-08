A korábbi öblös cigányozások és zsidózások ellenére Vona Gábor azt mondta az atv.hu-nak, hogy a Jobbikot soha nem tartotta antiszemita, rasszista és cigányellenes pártnak, igaz, pár dolog „félrecsúszott". Ha ez a „félrecsúszott" a szélsőjobboldali megnyilvánulások szinonimája, akkor rendben is vagyunk. Vona szíve joga, hogy mit tart antiszemitának, rasszistának és cigányellenesnek, de a korábbi harcostársak közül például Novákot, Zagyvát és az egykori hátországból a betyársereges Tyirityánt – aki magát nácinak és a Jobbik-elnököt a barátjának tekinti – nagyon merész vállalkozás megtagadni. Még akkor is, ha a tömeg gyorsan felejt, és ritkán van meg a magához való esze.



Meggyőződésem, Vona nem véletlenül fogalmazott úgy, hogy „tartottam", és nem úgy, hogy „volt". A különbség a Jobbik néppártosodásának záloga. Nem érdeke, ezért Vonának esze ágában sincs leszámolni a cigányozós, buzizós, zsidózós múlttal, hiszen ennek divatja van a népnemzet tagjai között: így a néppártosodásba akár ez is beleférhet. A divatos öltönyöket és a kiskutyákat sem megvető, cukiskodó Vona gyűlöletfejlődése bár láthatóan megtorpant, azt is nehéz kitörölni az emlékezetből, hogy az antiszemitizmusa megsétáltatása érdekében arab kendőt hordott, és olyan baromságokat beszélt, mint „az iszlám az emberiség utolsó reménysége". Szerintem ez az értelem és a tolerancia lenne, de ezt most hagyjuk.



Az antiszemitának, rasszistának és cigányellenesnek nem tartott Jobbik és elnöke kitartóan beszél a programjában cigánybűnözésről, és olyasmiket, hogy „a Fidesz és az MSZP is betett az Országgyűlésbe díszcigányokat, és hagyták, hogy lopjon". Mindezt megkoronázta nemrég a pártból Dúró Dóra, aki nem engedné szavazni az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezőket. 400 ezer embert zárnának ki a választók közül, és bár azt mondják, nem etnikai okokból, maradjunk annyiban – hogy mást ne mondjak –, a túrót nem.