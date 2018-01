Dagasztás nélkül

Több mint tíz évvel ezelőtt láttam egy műsort a tévében, ahol egy panaszkodó pék próbálta meggyőzni a nézőket arról, hogy miért szükséges a következő év januárjától nagyjából a duplájára emelni a kenyér árát. A pék körbevezette a stábot a pékség raktárában a zsákok és a műanyag hordók között, és közben hosszasan magyarázta is, hogy mi minden kell egy kiló kenyérhez. Ilyen ízfokozó, olyan térfogatnövelő, amolyan adalékanyag. Szerencsére a riporternek ugyanaz a kérdés járt a fejében, mint nekem a tévé előtt, így fel is tette: És lisztre nincs is szükség? A pék mondta, hogy de, persze, az is kell, aztán rögtön továbbugrott a következő adalékanyagra.



Azóta sütöm otthon a kenyeret. Nem a klasszikus dagasztós, kovászos módszerrel, ahhoz egyrészt lusta vagyok, másrészt az otthon töltött időm is kevés erre. De nem is kenyérsütő gépet használok. Több receptet is kipróbáltam, végül egy hosszú kelesztési idejű, a témával foglalkozó blogokon csak lustakenyérnek nevezett kenyeret választottam. Kell bele liszt, víz, élesztő és só, egy kiló lisztből valamivel több mint másfél kiló kenyér lesz.



Örvendetes ugyanakkor, hogy a tizenévvel ezelőttihez képest már a pékek hozzáállása is megváltozott. Ők maguk is elismerik, hogy tisztul a piac a szigorúbb szabályok következtében, és belátják: tényleg nem árulható rozskenyér néven az, ami csak nyomokban tartalmaz rozslisztet.



Évekkel ezelőtt megfogadtam: ha unokáim lesznek, és nálam nyaralnak, szombat reggelenként ugyanúgy a frissen sült kenyér illatára fognak ébredni, mint ahogyan én ébredtem annak idején a nagymamámnál. Addig arra is lesz időm, hogy a villanysütő mellé beszerezzek egy olyan kemencét, amilyenben a nagymamám sütötte a kenyeret. Mert úgy volt az igazi.