Miközben legalább félmilliónál tart a munkavállalás miatt külföldre migráló magyarok száma, és a legfrissebb KSH-kutatás szerint újabb 370 ezren vágyódnak el NERvánából, a Vendéglátó és Turisztikai Szakszervezet 8–15 százalékos kötelező szervizdíjat vezetne be a munkaerőhiány könnyebb pótlására. Magyarán kötelező borravalón keresztül, a vendéggel fizettetnék meg az olcsó munkaerő szertefoszló délibábjára építő magyar gazdaságpolitika hibáit.



Tudjuk, hogy mindig a vevő, a fogyasztó, a választó állja a cechet, de ezt leírva látni mégiscsak elképesztő, totális marhaság. Felső határ nélküli szervizdíjat egyébként eddig is számolhattak a vendéglátók, ezt kötelezővé tenni bicskanyitogató. A vendéglátás nem a Hófehérkék terepe, ismerőseim többsége szabálytalan foglalkoztatásra, rossz órabérekre és még rosszabb munkakörülményekre panaszkodik, miközben csóró vendéglátóst még senki sem látott. Lehet tehát kötelezni a szervizdíjat vagy a borravalót – kinek hogy tetszik –, de a nép nem azért nem megy majd Nyugatra, mert 1000 forint helyett 1200 lesz az órabére például a Balatonon.



Itthon megszokott a napi 10-12 óra meló, mondjuk 4 órára bejelentve. Nyugdíj úgysem lesz – ez az általános hozzáállás. A feketézés nemcsak az idényjellegű vendéglátásra jellemző, hanem a menőbb éttermekre is. Sokan hírből sem ismerik arrafelé például a fizetett szabadság fogalmát. Ilyen körülmények között miért várja bárki, hogy minimális angol, német nyelvtudással, jó szakértelemmel itthon szerencsétlenkedjen bárki? Érzik ezt a Balatonnál is, nem véletlenül mondják: a kötelező szervizdíj nem lenne más, mint egyszeri kötelező áremelés, a további áfacsökkentés jobb megoldás lenne.



Tovább borzolta a kedélyeket Gál Pál Zoltán, a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetségének elnöke, amikor kijelentette, a kötelező szervizdíj nem váltaná ki a borravalót. Persze hogy nem váltja ki. Mert dühöt vált ki, ha lesz.