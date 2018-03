Digitális paradicsom

Nemrégiben jártam egy paradicsomtermesztő üvegházában. Az már nem is a jelen volt, hanem egyenesen a jövő. Odakint fagyos tél, odabent a termeléshez optimális idő. Az üvegházba lépve úgy éreztem magam, mintha az űrben lennék. Még „szkafandert" is kellett húznom, mert a növénybetegségek megelőzése érdekében csak hófehér kezeslábasban lehetett belépni. Ez már köszönőviszonyban sem volt azzal a fóliával, amiben a szembeszomszédunk termesztette a paradicsomot a 80-as években. Itt emelőtálcás önjáró futott a sorok közötti síneken, a levegő hőmérsékletét, páratartalmát, a tápanyag-utánpótlást és a megfelelő öntözést számítógép vezérelte. A tulajdonos azt mondta, mivel versenyképes akart maradni, meg kellett lépnie a fejlesztést, ahol fél fokokon és millimétereken is múlhat a hozam. Egy másik, ugyancsak megyénkbeli gazdálkodó a salátatermesztésben alkalmazza a legújabb vívmányokat. Jártam olyan kertészetben is, ahol számítógép vezérelte rendszerrel védik meg a meggyfavirágot a korai fagyoktól.



Az állattenyésztésben is hódít a technika. Csongrád megyében is működik olyan telep, ahol egy-két éve már fejőrobotos istállótechnológiát alkalmaznak. Még a takarmányt is a gép szabályozza, a jobb tejtermelés érdekében. A digitalizáció versenyképességi tényezővé vált a mezőgazdaságban.



Tavaly elkészült Magyarország Digitális Agrár Stratégiája. Az előbbi példák ugyanis még igencsak ritkák. A hazai agrárágazatban jelenleg kihasználatlanok az ezekből a fejlesztésekből származó gazdasági előnyök. A szakemberek szerint a következő években viszont mindenkinek lépni kell. Persze ehhez pénz is kell, méghozzá nem kevés.



Nekem tetszik az új agrárvilág. De azért a paradicsom íze maradjon csak a régi!