A kezdetektől követem a Móra Ferenc Múzeum dinoszauruszkiállításának folyamatát. Anyukaként magam is tudom, az őslények minden gyermek fantáziáját megmozgatják. Szerintem a legtöbb gyerekszobában legalább egy dínós könyv vagy gyűjtőalbum biztosan díszeleg valamelyik polcon. Ahogy a lányoknak hercegnős, úgy a fiúknak minimum egy T-Rex-es pólója is tuti van vagy volt már. Így borítékolható: nagyon népszerű lesz a tárlat. A Móra parkban alig egy hete áll három ősállat, csodájukra járnak már most, közös fotók készülnek, és „jé, de nagy" kiáltások hangzanak el mellettük.



Ugyanakkor valahogy mégis furcsa, hogy egy nagy múltú múzeum, ahol csendben és fegyelmezetten szabad viselkedni, most gyerekzsivajtól lesz hangos. Bár érthető, a kulturális intézmény is haladni akar a korral. Nyíltan vállalja, elsődleges korcsoportjuk most a gyerekek. A múzeumról ugyanis az jut eszünkbe, itt milliós értékek vannak, ahol őrzik a múlt emlékeit, és amelyekhez nem nyúlhatunk, csak pár méterről csodálhatjuk őket. Mostanra viszont a muzeológusok célja nemcsak az, hogy vegytisztán láthassuk a csontokat, festményeket, hanem az is, hogy ismeretet adhassanak át. Adott esetben az őslényekről, és ha szükséges, mindezt úgy, hogy megfoghatjuk, megérinthetjük őket, sőt belebújhatunk egy-egy dínóba is akár. Mindezek mellett persze valós leletekkel is megismerkedhetünk, ilyen például az a 65 millió éves tojás, amelyet a mai Kína területén találtak. A nyitott múzeumok ma már nem műtárgy-, sokkal inkább látogatóközpontúak. Azzá akar válni a szegedi intézmény is, úgy tűnik, az Amerikából érkezett dinoszauruszokkal ez sikerülni is fog.