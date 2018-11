Dobozba zárva

Volt negyven–ötven éve egy dobozba zárt kis ország. Úgy hívták, hogy Magyarország. Ott is minden szabad volt, mindent lehetett, pont, mint a dobozon kívül, csak éppen egy kicsit másképpen. Ott egy picit más volt a szabadság, olyan „magyarszabadság". Utazhattunk külföldre: bátran választhattunk a testvéri-baráti országok közül. Nyugodtan véleményt mondhattunk mindenről, feltéve, ha a mindenből kifelejtettük a politikát, 56-ot vagy a határon túli magyarokat. És a sajtó is egészen szabad volt, hiszen, ahogy a régi vicc is tartja, azt írtuk le, amit szabad.



Ebben a dobozban próbált meg valami újat, valami dobozon kívülit alkotni az Omega együttes, hogy egy kis nyugatot hozzanak ide, keletre. Nekik is megvoltak a maguk harcaik, küzdelmeik a Táncdal- és Sanzonbizottsággal vagy Erdős Péterrel, a Hanglemezgyártó Vállalat mindenható urával, mégis sikerült áttolniuk a legtöbb dalszöveget a Kádár-rendszer többkörös cenzúráján. A hatvanas, hetvenes és nyolcvanas évek legmenőbb magyar együttese mindig egy lépéssel a zenésztársak előtt járt. Elsőként jelent meg önálló albumuk Magyarországon, övék volt az első önálló tévéshow, az Omega volt az első együttes, amelyet a Magyar Állami Hangversenyzenekar kísért, a magyar bandák közül nekik volt először digitális stúdiójuk, elsőként jelent meg CD-jük és DVD-jük, ők léptek fel először egységes színpadi ruhában, és az együttes koncertjein használtak először füstgépet, lézershow-t, valamint a látványelemek kiegészítésére kivetítőt. Sőt, elsőként jutottak ki az Egyesült Királyságba. Egy új világot teremtettek, parádés látvánnyal, hanggal és olyan külsőségekkel, amilyet még nem látott ez a dobozba zárt ország.



Ebbe a világba most azok is bekukucskálhatnak, akik anno kimaradtak a beatkorszakból, az Omega-kiállítás egy időre Szentest teszi meg a magyar popzene fővárosává. A Koszta József Múzeumban a zenekar relikviái, fellépőruhái között azonban nemcsak az együttes múltjába, de egy kicsit az őket körülvevő korszakba, a dobozba zárt országba is visszanézhetünk.