Lengyel Norbert a Balatoni Szövetség alelnökeként aggodalommal figyeli a semmiből feltűntek mesés gyarapodását. Orbán Viktor hamar saját lábára állt veje két éve megszerezte a keszthelyi jachtkikötőt, azóta már kiszállt belőle, de emberei viszik tovább.



Mára alig maradt a magyar tenger partján olyan település, ahol a kormányfő személyes pénztárosának, Mészáros Lőrincnek ne lenne valamilyen érdekeltsége. Az egy év alatt 100 milliárddal tollasodó felcsúti gázszerelő zseni a Hunguest-csoport felvásárlásával előbb megszerzett több patinás balatoni szállodát, majd övé lett 12 kemping is. Jut majd neki bőven a kormány 365 milliárd forintos Balaton-fejlesztési csomagjából is.



Olyan mohón harácsolnak a centrális erőtérben a tűzhöz legközelebb állók, mintha éreznék, hamarosan vége a nyolc bő esztendőnek. Pedig a közvélemény-kutatások alapján nyugodtan hátra is dőlhetnének, úgy tűnik, továbbra is van elég támogatója az Orbán-rezsimnek.



Ezzel a támogatással visszaélve pedig ezután is üzemszerűen használhatják fel hatalmukat a közjavak szisztematikus eltulajdonítására. Erősödik a nemzeti burzsoázia, ennek érdekében lopni Orbánék szemében bocsánatos bűnnek számít.



A hétvége híre volt: Rogán Antalt és becses nejét ezúttal nem helikopterezni látták az Index olvasói, hanem ebédelgetni egy római luxushotelben. Az ötcsillagos szállóban egy éjszakára a legolcsóbb szoba 230 ezer forint, de két és fél millióért is választhatunk lakosztályt.



Mi, akiket ez a veszély nem fenyeget, aggódhatunk, hogy a tízmilliókkal tartozó propagandaminiszterünk, aki legutóbbi vagyonbevallása szerint 446 ezer forint megtakarítással rendelkezik, utolsó tartalékait is felélheti a római vakációval. Kellemes lehet ez a dolce vita, csak mindig kiderül: végül sokba kerül a pofátlan dőzsölés az adófizetők millióinak