Dombai-terv

Hogy merészelem? Miért ne? Ha Soros-terv lehet, akkor most leszek annyira önző, hogy pár pillanatra magamhoz ragadom a figyelmet, és kiírom magamat a címbe. Pont annyi az értelme, mint a kormányzat újabb kampányának. Blöff, parasztvakítás, szélhámosság. A paranoia újabb fejezete. Gumicsont, amit azért vet oda a gazda a kutyájának, hogy inkább azon rágódjon, ahelyett, hogy másra használná a fogát. Amíg harapdál, szórakozik és eszik. Az istenadta nép meg szórakoztatja magát, miközben vele szórakoznak. És ha még a beszántott megyei lapok formára nyírva okádják a menekültekről, hogy "Nyugat-Európa retteg" – kész is, tálalva a gumicsont.



Eleve emészthetetlen a menekültkvóta kérdése. Mégpedig azért, mert úgy tűnik, mintha ez lenne a mai Magyarország egyik legfontosabb kérdése. Csak mert a kormányzati manipulátorok arra a néhány témára hajtanak rá a tavaszi választásig, amire a nagy többség ugrik. Hát ilyen ördögi téma Soros, vele mindjárt lehet társítani a menekültekét. Akkor is, ha nem látunk belőlük egyet sem.



Aljas felvetés ez, mert látszólag a lényegre tapint. Persze nem a hozzánk érkezőkkel van probléma, hanem az innen elmenekülők tömege teszi a menekültkérdést valóságos dilemmává. Még ha egy visszacsábított rezidenst mutogatnak a tévében, mert sikerült tán hazacsábítani. Aki az idegenektől és egyáltalán a másságtól való zsigeri félelmet használja ki, alantas játékot űz. Egészen mélyen az ösztönökre akar hatni, csak és kizárólag saját hatalmának megtartása érdekében. Pedig akár hátra is dőlhetne, mert úgy olvad az ellenzéke, mintha nem kampányolna hetek óta.



Vagy pont azért? Nem gondolnám. Sokkal inkább amiatt, mert nem látunk mást, mint hogy egymást zabálják fel, ahelyett, hogy velünk, választókkal törődnének. Hiába vontam kérdőre két párt főemberét is, azzal hárítottak, hogy ők csak visszaütnek. Én meg csak kérdezek, amíg lehet. Ígérem, ez az én tervem.