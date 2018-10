Drága kenyér!

Volt pékség, ahol már emeltek a kenyér árán, és van még pár olyan, ahol csak ezután fogják – mondta be a tévé, meg írtuk meg mi is. Amúgy nem bonyolult a képlet. Két dolog miatt emelik a kenyér árát a pékek, átlagosan tíz százalékkal. Egyrészt kevesebb búza termett, így már a liszt is drágább lehet, de a nagyobb gond a munkaerőhiány. Egyszerűen nem találni képzett szakembert, ha meg véletlenül akad egy, azt mostanában már meg kell fizetni. De így van ez szinte minden ágazatban, és teljesen jól is van szerintem. Tisztességes munkáért járjon normális fizetés. Viszont nem vagyok gazdasági szakember, így aztán nem tudom megítélni, hogy lehetne-e úgy is tisztességes bért adni egy péknek, ha nem az árakat emelnék, hanem – ne adj' isten – beérnék a sütödék valamivel kevesebb profittal is. Ha nem, akkor bocsánat, megértem a pékeket. Azzal sem vagyok tisztában, hogy milyen a pékképzés Magyarországon. Mivel próbálják becsábítani a fiatalokat az iskolába, hogyan próbálják megszerettetni a szakmát, amely egyébként szerintem menő. Majd ha egyszer már nem firkászkodok, akkor két dolog közül szeretnék választani, leszámítva persze a lottóötöst. Már évek óta azt gondolom, hogy szívesen lennék pék vagy masszőr. Ezen a két dolgon kívül más nem nagyon érdekel. A pékség mellett szól, hogy szeretek korán kelni és gyorsan végezni a melóval. A masszőrködést most hagyjuk, mert sértődés lenne belőle. És még az is fontos, hogy szeretem a kenyeret, ami meg is látszik rajtam. Szinte mindenhez kenyeret eszem, ami viszont nem jó, sőt, azt mondják az okosok, hogy kifejezetten egészségtelen. Pedig ugye a kenyér a kultúra része, ha drágább harminc forinttal, mint egy hete, ha nem, akkor is. Éppen ezért nem is nagyon vonnék itt le tanulságot. Menjenek sokan péknek, meg legyen jó a termés, akkor lehet, hogy nem lesz egy ideig újabb áremelés. Aki meg a rukkolát szereti parmezánnal, annak úgyis mindegy.