Emelik a káros élelmiszerek adóját, így drágul hamarosan többek közt a csipsz, a cukros üdítő, az energiaital és az alkohol. A kormány elsősorban többletbevételt vár ettől, de valamiféle pedagógia is húzódik a dolog mögött: ha valami sokba kerül, azt egy idő után már nem veszik olyan sokan vagy olyan nagy mennyiségben – és ez esetben ezzel jót is tesznek az egészségüknek.



Az elmélet jóindulatú, csak sajnos hibás. Aki ugyanis ilyeneken él, ezután is meg fogja venni „mert megérdemlem" jeligére. Ahogyan az alkoholista, minimálbéres munkás is mindennap lerészegedik a kocsmában több ezer forintért, mindezt pedig azzal magyarázza, hogy elkeseredésében iszik, mert a számláit is alig bírja fizetni, valószínűleg a forintokat kétségbeesetten számolgató anyuka is meg fogja venni az üdítőt – ezentúl nem 180, hanem 200 forintért. A 400 forintos gyümölcslére úgysem futja, de a cukros, édesítőszeres, színezékkel és aromákkal dúsított löttyöt is szereti a gyerek, jobban, mint a vizet. És ha együtt mennek a boltba, úgyis a kosárba kerül a csipsz is, legfeljebb majd nem csirkecomb, csak csirkeszárny lesz ebédre.



Naiv dolog azt képzelni, hogy ha valami drágul, az emberek nem veszik meg. A salátát – na azt nem viszik haza sok száz forintért. Meg a gyümölcsöt, zöldséget sem. Nem vásárolnak minőségi húst, tejterméket sem, mert ezek a kispénzűek számára elérhetetlen luxuscikkek. Mi marad nekik? Az olcsó, káros szemét, ami csupán néhány molekulában különbözik a műanyag széklábtól. És addig, amíg nem az egészséges élelmiszer lesz elérhető számukra, lehet emelgetni az adót meg az árakat, nem fognak egészségesebben étkezni. Sőt: emiatti elkeseredettségükben veszik meg a műanyag flakonos felest, a cigarettát meg a többit. Mert nekik ez jelenti a luxus örömét.