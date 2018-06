Drukkerszív

Nekem tegnap ugyanúgy kelt fel a nap, mint máskor. Eszembe sem jutott, hogy hetek óta állandóan fel-felbukkan a hírfolyamokban a foci-világbajnokság, nem karikáztam be a dátumot a naptárban, nem táraztam be sörökkel, amivel majd a tévé előtt töltöm a következő heteket. Nagyjából annyi közöm van a focihoz, mint gyerekkoromban a nagymamámnak, aki tett néhány gyenge próbálkozást a totóval. Természetesen fogalmunk sem volt a külföldi csapatokról, még a nevüket sem tudtuk rendesen kiolvasni. Kiterítette a konyhaasztalra a lepedőnyi napilapokat, átnézte, hogy az elmúlt időszakban melyik hogy muzsikált, és megpróbálta kitalálni, mi lesz legközelebb. Hát meggazdagodás nekünk nem, az biztos...



Van viszont, ami az én ingerküszöbömet is eléri. Hogy mást ne mondjak, mivel ott születtem, a Diósgyőr focicsapatának szereplése. Jó, tudom, ami nem valami fényes, de a piros-fehér szíveket ez nem zavarja. Írta is valaki a világhálón, érthetetlen, hogy lehet a kiesés szélén billegő csaptatnak hazánk egyik legnagyobb létszámú, és talán legfanatikusabb szurkolótábora. Talán pont ez a lényeg. A szív. Nem is az, hogy játszik a csapat, hanem az eltökéltség, ami összetartja azokat, akik hisznek benne.



Mesteri fricskát tolt valaki a Facebookon. Óriási eredmény, kijutottunk a világbajnokságra! – ilyesmi mondattal osztott meg egy hírt éppen egy nappal a fociesemény előtt. Tényleg igaz, kijutottunk. A jövő évire, és a férfi kézilabdacsapat. Szóval jövőre ismét útjára indul az izgalom, csak egy másik szurkolótábor körében. Idén könnyítés, hogy hazánk labdazsonglőrjei miatt legalább nem kell idegeskedni, a meccsek nélkülünk zajlanak, választhat mindenki tetszőleges favoritot magának. A jelek szerint a lényeg úgyis az, hogy bármelyik összeállításért, de dobogjon a drukker szíve.