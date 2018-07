E-világi ember

Ma kezdődik az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Új Nemzedék Központ kampánya a fiatalok digitális biztonságának erősítéséért. Ez az a kampány, amit szerintem pártállástól függetlenül mindenki támogat, legfeljebb a megszólítottak, a fiatalok egy része gondolja majd úgy, hogy már megint dünnyögnek az öregek, a XX. század szülöttei, akiknek dunsztjuk sincs a mai e-világról.



A kampányban kiemelt figyelmet kapnak a közösségi médiában megosztott fotók. Mert azt sem árt milliószor szajkózni az ifjaknak, hogy mekkora digitális és valódi veszélynek teszi ki magát az, akiről olyan fotó jelenik meg a neten, amelyet már a kirakás pillanata utáni másodpercben, de legkésőbb másnap megbán. Szégyen és megszégyenítés is lehet a vége, amiből nem lesz könnyű jól kijönni.



Ilyen kampány egyébként nemcsak az életük hajnalán járóknak, hanem az idősebbeknek sem ártana. Érettebb korban sem mindenkinek elég fejlett a digitális immunrendszere. Mert a húszon túliak is előszeretettel pakolnak ki a közösségi oldalukra fotókat, amelyeknek nem megszégyenülés, hanem betörés lesz a vége. Hány ismerősünk posztolja ki nyaralása szinte minden mozzanatát?



Vannak, akiket haszonnal kecsegtet a látvány, és úgy vélik, hogy amiből erre a nyaralásra tellett, abból maradt még otthon is. No, és ki szeret kirámolt otthonba hazatérni?



Egyébként indulhatna kampány a normális kommentelésért is. Nem ártana megtanítani a húszon túli korosztálynak, hogy nem kommentelünk gusztustalanul, alpári módon szidalmazva a másikat, ha nem egyezik a politikai nézetünk vagy bármely más témában a véleményünk.



S akkor még a helyesírásról nem is ejtettünk szót. Arra is indulhatna kampány minden korosztályban, hogy ha a tudás kevés vagy megkopott, akkor legalább a helyesírás-ellenőrzőt megtanulják bekapcsolni...