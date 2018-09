Édes élet, édesburgonya

Köszönöm az ásotthalmi Váraljai családnak, hogy anno nem hallgattak a gödöllői agráregyetemre, mert akkor most nem tudnék miről jegyzetet írni. Annak idején ugyanis azt a szakvéleményt kapták: a batátával nem érdemes kísérletezni, Magyarországon nem fog megteremni. A família mégis belevágott, 20 éve ezzel foglalkozik – az országban csak az utóbbi időkben terjedt el a termesztése –, és mára már van saját nemesítésű fajtájuk, az „ásotthalmi 12-es". Édesburgonya – édes élet.



A településen napjainkra 20-25 család termeszt, nevel édesburgonyát, már az önkormányzat is beszállt a bizniszbe. Sikeresen vezették be a közétkeztetésbe, és Ásotthalomról nemcsak a megyébe, a fővárosba is szállítanak belőle konyhákra. Az ásotthalmi batáta országos hírű lett, garancia a minőségre, és olyan állandósult szókapcsolatként emlegetik, mint a szegedi vagy a kalocsai paprikát, a makói hagymát, a vecsési káposztát. Az eddig leírtak mind a fantázia, a fikció, az „ugyan ne mondd, ne hülyéskedj!" kategóriába tartoznának, ha annak idején Váraljaiék a gödöllői universitasra hallgatnak, és kidobják vagy jobb híján megeszik – ha még fogyasztható volt – a laoszi kiküldetésből hozott batátagumókat. Nem így tettek. Megpróbálták, hiszen veszíteni valójuk nem volt. Nyertek. Sok munkával, egyre gyarapodó tapasztalattal, tudással.



Mint egy amerikai sikersztori. Arra viszont kíváncsi lennék: Gödöllőn értesültek az ásotthalmi batátáról? Merek fogadni, igen. Mit szólnak hozzá? Ma milyen tanácsot adnának egy, az országban még nem honos növényt termeszteni akarónak? Nem tudom. Most még ők sem. Pedig a szakemberek véleményének útmutatónak kellene lenni. És nem az ellenkező irányba.