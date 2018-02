Égig érnek

Elszálltak az ingatlanárak – olvashatjuk több cikkben, statisztikában is. A megdöbbentő az, hogy nem a fővárosban vagy a nyugati országrészben, hanem Szegeden szaladtak el a lakásárak a legnagyobb mértékben. A vidékiek közül a dél-alföldi városokban volt a legnagyobb a növekedés az előző negyedévben, ami jóval az országos átlag fölött van. Nemcsak hogy nagyobb a növekedés, de az üteme is a leggyorsabb. Vagyis aki Szegeden akar most lakást vagy házat vásárolni, és van tőkéje, jobb, ha minél előbb belevág.



Negyvenes barátaim belvárosi téglaépítésű lakásból szeretnének egy pici udvarral rendelkező, kertes ikerházba költözni. Január elején kezdtek neki a keresésnek. Már akkor megdöbbentek az árakon, amelyek pár hét alatt is jelentősen nőttek. Egy január első hetében kinézett 90 négyzetméteres lakás ára január végére közel 20 százalékkal emelkedett.



Másik ismerősöm házat vásárolna, bővült a család, szükség van nagyobbra. Ő egy éve keresi az álomkérót, most már bánja, hogy nem döntött egyik mellett sem. Ők még szerencsések: már meglévő lakásból költöznének nagyobba, tágasabba, és bár valamennyi hitellel, de meg tudják oldani. Akik viszont a nulláról indulnak, kezdő fizetéssel, azoknak kevesebb az esélyük saját ingatlanra.



Hogy meddig tart a boom, és miért pont Szegeden a legnagyobb mértékű, erre még a szakértők is keresik a választ. Ami biztos, hogy a falvak és a nagyobb városok között valószínűleg tovább nő majd az árszakadék. Az új építésű lakások folyamatos átadásai az év folyamán jobban felrázhatják az ingatlanpiacot – még inkább egekbe szökhetnek az árak. Ám hogy a másik oldalt is nézzük, az építőipar fellendülésének köszönhetően többen jutnak munkalehetőséghez, vagyis aki akar dolgozni, az tud is. Az már más kérdés, hogy mindebből képes-e saját lakást vásárolni...