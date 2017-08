Egy a tábor

Három évig perelte a Belügyminisztériumot az LMP, hogy a napokban kiderüljön: mintegy százezer magyarnak nincs lakcíme, így a szociális juttatásokat sem tudják igénybe venni a leginkább rászorulók. Jelentős részük hajléktalan, akiknek Magyarország töretlen fejlődése ellenére is növekszik a számuk.



A lakhatással persze másoknak is vannak gondjaik. Ott van például Hornyák Tibor, a rászoruló gyerekek állami táboroztatásával foglalkozó alapítvány vezetője. A Zánkán megrendezett Erzsébet-táborok főszervezőjének – aki posztján havi 1,8 millió forint közpénzt keres – önzetlensége példaértékű, hiszen átadta saját tábori szálláshelyét egy rászoruló gyereknek, míg ő átmenetileg szegényes körülmények közé kényszerült, a közeli Monoszlóra. Az úszómedencével, étkezőterasszal, több fürdő- és hálószobával felszerelt nyomortanyáért saját pénzéből fizetett egy hónapra 3,2 milliót. Még szerencse, hogy volt megtakarítása, hiszen másképp nem tudta volna kifizetni ezt a megalázó szállást.



Hacsak nem részesül olyan széleskörű családi összefogásban, mint például külügyminiszterünk, Szijjártó Péter, aki szintén csak így tudta megvásárolni néhány éve szerény úszómedencés hajlékát.



Izsák fideszes polgármestere, Mondok József is nyilván azért kényszerült beköltözni az uniós pénzből épített ócska vadászházba, mert nem volt hol laknia. Érthető a titokban felvett korábbi magyarázata is, hogy a kemény munkája révén felhúzott vendégházból ugyan nem lesz átjáróház, hiába arra adta a pénzt a nemzetrontó Brüsszel. Végül is vendégház az – csak ő benne a vendég. Kicsit föl is háborodtam, amikor meghallottam, hogy vissza kell fizetnie az uniós támogatást. Az egyik vadászház után. Merthogy van egy másik is, amit szintén uniós pénzből építtetett, és abban sem járt vendég. Csak ott már lejárt az ötéves moratórium, úgyhogy abban már nyugodtan húzhatja meg magát.



Ha közelebb lenne a Balatonhoz, talán vendégül láthatná Hornyákot, és akkor nem kellene a főtitkárnak minden megtakarítását elvernie egy önzetlen tettre.