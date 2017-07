Hiába az áfacsökkentés, a sertéshúsért mégis egyre többet fizetünk. Bosszantó ez, főleg annak tükrében, hogy ugyanannyi pénzért egyébként is egyre kevesebb áru kerül a kosarunkba. A kereskedők és az állattartók egymásra mutogatnak a hibást keresve, a fásult és állandóan átvert vásárló pedig lassan feladja.



Enni kell, de ahhoz, hogy – az állítólag folyton emelkedő bérekből és nyugdíjakból – ki lehessen gazdálkodni az emberhez méltó étrend hozzávalóit, lassan komoly pénzügyi végzettséggel kell rendelkezni. Vagy remek seftes vénával, hogy ide-oda tologatva az egyéb kifizetnivalókat, ha maradni nem is fog, legalább jusson.



A helyzet elkeserítő. Az csak egy dolog, hogy a fizetések meg sem közelítik az európai színvonalat, és a külföldiek is röhögnek rajta, de a mindenféle áfa- meg rezsicsökkentések, család- és egyéb támogatási rendszerek közepette is egyre kevesebbnek bizonyulnak. Demagógiának nevezik a vizes vébé ára körüli fanyalgást, miközben a legtöbbeknek tényleg az erkélyen felfújt pancsolómedence jelenti a nyaralást.



Nem is szeretnék fanyalogni, csak azt, ha végre világos lenne, hogy nem hajtható csapágyasra az ember büntetlenül. Képtelen vagyok másként látni: ténylegesen kezdeni kéne valamit az életszínvonal romlásával, mert az égvilágon mindenre hatással van. Ha nem az a cél, hogy beteg, boldogtalan, közönyös emberekkel legyen tele az ország, akkor többre van szükség. És hajlamos vagyok azt hinni, hogy forrás éppen akadna rá, ha valaki akarná. Kicsit úgy, mint délutánonként a kasszánál: kevesebb a nem annyira szükségesből, és több – például – a húsból.



Nem „ingyenpénzre" gondolok, nem hiszek benne, hogy hosszú távon boldoggá tehetnek azok a javak, melyekért nem kellett megdolgozni. Sokkal inkább egy arányosabb elosztási rendszerre, amely megbecsüli a munkát és az erőfeszítést, és megalázott helyett tényleg büszkévé tesz. A múltban már nem lehet, a jövőt nem ismerjük, tehát most kell megoldást találni. Különben csak szomorúak lehetünk, erősek biztos, hogy nem.