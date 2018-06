Egyszerűen ember

Képzeljük el, így, felnőttként, hogy őszülő hajú szüleink a mi teljesítményünkkel büszkélkednek az interneten. Lehetőleg fotóval illusztrálva. Hogy nézzétek: Lacikám milyen ügyesen megoperált egy beteg szívet, Juditkám hozza a szalag mellett a legjobb darabszámot, úgy senki nem szerel autót, mint az aranykezű Sanyikám, Klárám főztje után ma a menzán még a főtanácsos úr is megnyalta mind a tíz ujját. Nos, ilyesmi érzésem szokott támadni a szinte naponta kiposztolt bizonyítványok fotóitól.



Mert mit támaszt alá az egytől ötig terjedő skála? Túl sokat nem. Tanítottam annak idején, jól tudom: a kitűnő nem mindig valóban az. Anya vagyok, így azt is jól tudom: egy gyermek értéke messze nem a jegyeitől függ. Szakmai sikereim is vannak, így azzal is tisztában vagyok: felnőtt korára közel sem attól lesz elégedett és boldog egy ember, ha jó pár éve csak ötösei voltak. Visszaemlékezve az egykori iskolatársakra, lám, meg is van az elméletem igazolása. A kitűnők közül ugyanannyi futott be szép karriert, mint azok közül, akiket inkább a lázadásaik, a csibészségük, és nem a bizonyítványuk miatt szerettünk. És fordítva: iskolakerülők, de nagy ígéretek, színötös kispajtások is élnek teljesen szürke, akár lecsúszott életet. Akkoriban nem volt internet, a bizonyítványt az anyukák – mert apuka által osztott posztot ritkán látok! – legfeljebb a lépcsőházban, a boltban, szóban posztolták az eredményt. De szerintem pont úgy lúdbőröztek tőle a hátak, mint manapság.



Mindenáron kategóriákba akarja tenni az embereket a társadalom. A kitűnő – a rossz tanuló. A szép – a csúnya. A gazdag – a szegény. A baloldali – a jobboldali. Nem hiszem, hogy erőltetni kellene. Nem lehetnénk egyszerűen csak emberek?