Éhség a strandon

Háromféleképpen indulhat egy család strandolni. A kispénzűek, akiknek minden forint számít, annak is örülnek, ha lemehetnek a Tisza-partra, a szabadstrandra. Visznek magukkal szendvicset meg olcsó üdítőt. Igyekeznek a gyerekekkel a büfé tájára sem menni, mert számukra megfizethetetlen a 400–500 forintos kóla és a hasonló áron kapható jégkrém. Aztán van az a család, amelyik már megengedheti magának, hogy belépőt vegyen valamelyik strandra. Ez önmagában sem kicsi kiadás – ha például az újszegedi strandot nézem, oda egy egész napos felnőttjegy 2400, egy gyerekjegy 1250 forint. Szóval megveszik a jegyeket, ám az enni-innivalót inkább hűtőtáskában viszik. Nem engedhetik meg maguknak, hogy a sok ezer forintos beugró után még további ezreket, akár tízezret is kiadjanak lángosra, palacsintára, egyebekre. A harmadik „kategória" az a család, amely jól kereső szülőkkel van megáldva, és a gyerekek azt választhatnak a strand büféjében, amit csak megkívánnak. Egy átlag nagycsaládnak, ahol három-négy gyerek van, meg kell gondolnia, hányszor megy ki a strandra a vakáció alatt, és megengedheti-e azt a luxust, hogy a helyi gasztronómiai kínálatból csemegézzen.



Nemrég töltöttem el egy hetet Balatonalmádiban. Döbbenten néztem az árakat. A legextrémebb példaként nem is a lángost vagy a hasábburgonyát, hanem a cukros üdítőket, söröket, kávét emlegetném. Ezekért a megszokotthoz képest körülbelül a dupláját kérik el a strandokon. A nyaralók mégis megveszik, mert legalább a szabadságuk egy-két hetében szeretnék jól érezni magukat. Utána majd összébb húzzák a nadrágszíjat. A vendéglátósoknak idén eddig nem kedvezett az időjárás, elmaradt a hosszú hőség, amikor mindenki a vízpartra menekül. Rövid idő alatt kellene nagy bevételhez jutniuk, hogy ne veszteséggel zárják a strandszezont. Az ő logikájuk is érthető, de az mégiscsak fölháborító, hogy például a sándorfalvi bányatónál balatoni árakon dolgoznak.