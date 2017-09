Elbaltázták

Amikor Szijjártó Péter vette át a külügyek irányítását, lehetett rá számítani: nem a kompromisszumokat kereső, egyeztető, gondosan mérlegelő, kifinomult diplomácia korszaka köszönt be a minisztériumban.



Arra talán kevesen gondoltak, hogy a kormány néhány év alatt így elbaltázza Magyarország 1956-ban és 1989-ben megszerzett jó nemzetközi renoméját. A New York Times most egyenesen szégyenletesnek nevezi a válságot súlyosbító orbáni menekültpolitikát.



Elég csak az utóbbi hetek, napok történéseit figyelnünk, hogy az az érzésünk támadjon, marionettfiguraként mozgatott külügyminiszterünk gyakran úgy viselkedik, mint elefánt a porcelánboltban.



Hazarendelte a nagykövetet, majd operettországnak nevezte Hollandiát. Fájó pofon volt Orbánnak, hogy Macron elnök nélküle tárgyalt Salzburgban az Európai Unió jövőjéről cseh, osztrák és szlovák kollégájával. Ez a visegrádi együttműködés szétesését is jelezheti.



Nem jött be a kormányfő buzgó törleszkedése Trumphoz sem, hiába sietett dicsérni, és megválasztása után elsőként gratulálni, az amerikai elnök nem fogadta még, előbb találkozott a lengyel, horvát, román vezetőkkel.



Ráadásul, mit ad isten, épp azt az André Goodfriendet nevezték ki Washingtonban a külügy egyik irodája élére, akivel finoman szólva nem ápolt baráti viszonyt a magyar diplomácia, igyekeztek itthon patás ördögnek beállítani. Mindennapossá váltak a diplomáciai fiaskók.



A mi Péterünk Merkel kancellárt is bármikor kész kiosztani. Pénteken az OECD-csatlakozás kapcsán Horvátországnak és Romániának intett be a külügy.



Közben csontvázak esnek ki a szekrényből. Az azeri diktátor piszkos ügyletei nyomán kirobbant világbotrány kapcsán kiderült, hogy „véletlenül" épp akkoriban utaltak Bakuból mintegy kétmilliárd forintnyi dollárt egy offshore cég MKB-nál vezetett budapesti számlájára, amikor Orbánék nemzetközi megrökönyödést keltve kiadták az örmény katonát kivégző azeri baltás gyilkost.



Bizonyítani nemigen lehet a vádat, az MKB ma már Mészáros Lőrinc portfóliójának része.